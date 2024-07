Les États-Unis et le Canada sont parvenus à un accord de principe sur la modernisation d'un pacte vieux de 60 ans relatif à la maîtrise des crues du fleuve Columbia et à la production d'électricité, et les travaux sur les projets d'amendements commenceront dans les semaines à venir, ont-ils déclaré jeudi.

"Après 60 ans, le traité doit être mis à jour pour refléter l'évolution du climat et des besoins des communautés qui dépendent de cette voie d'eau vitale", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué à propos du traité, qui est en vigueur depuis 1964.

Les amendements viseront à "faire entendre la voix des tribus américaines et des nations autochtones canadiennes" et à rééquilibrer la coordination énergétique entre les deux pays, a précisé M. Biden.

Dans une déclaration séparée, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que le traité modernisé réduirait les risques d'inondation dans les communautés, ferait progresser les priorités des populations autochtones et favoriserait les objectifs en matière d'énergie propre.

Le fleuve Columbia, l'un des plus grands fleuves d'Amérique du Nord en termes de volume, prend sa source dans les Rocheuses canadiennes et s'écoule sur 2 000 km à travers la Colombie-Britannique, l'État de Washington et l'Oregon avant de se jeter dans l'océan Pacifique.

En vertu du traité, quatre barrages ont été construits dans le nord-ouest du Pacifique : trois dans le sud-est de la Colombie-Britannique et un dans le Montana. Les États-Unis ont financé la construction des barrages, qui servent à la production d'énergie hydroélectrique.

Le pacte donne au Canada le droit à la moitié de la capacité de production hydroélectrique des centrales américaines sur le fleuve Columbia, qui résulte directement des barrages situés en Colombie-Britannique. Pour l'essentiel, le Canada monétise l'électricité en la revendant aux services publics américains. (Reportage d'Ismail Shakil à Ottawa Rédaction de Keith Weir)