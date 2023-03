Les États-Unis et le Canada ont déclaré vendredi qu'ils collaboreraient à la création d'un corridor bilatéral de fabrication de semi-conducteurs, alors qu'International Business Machines a fait part de son intention de s'implanter au Canada.

Cette nouvelle est intervenue alors que le président américain Joe Biden, en visite au Canada, s'est engagé avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à faire front commun contre les régimes autoritaires, notamment en réduisant leur dépendance à l'égard d'autres pays pour l'approvisionnement en minéraux essentiels et en semi-conducteurs.

Le gouvernement canadien consacrera 250 millions de dollars canadiens (181,94 millions de dollars) à son industrie nationale des semi-conducteurs afin de stimuler la recherche et le développement ainsi que la fabrication, a indiqué le bureau du premier ministre dans un communiqué.

Dans une déclaration commune, les deux dirigeants ont indiqué qu'IBM fournirait "un investissement important pour développer des capacités d'emballage et de test nouvelles et élargies dans ses installations de Bromont (au Québec) dans le cadre d'un protocole d'accord".

Les deux pays n'ont pas révélé le montant de l'investissement d'IBM au Canada.

IBM maintient des activités de recherche et de fabrication de semi-conducteurs dans le nord de l'État de New York. L'année dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 20 milliards de dollars dans la région new-yorkaise de la vallée de l'Hudson, qui était autrefois une puissance manufacturière, au cours de la prochaine décennie, afin de fabriquer et de développer des semi-conducteurs, la technologie des ordinateurs centraux, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique.

(1 $ = 1,3741 dollar canadien)