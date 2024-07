Des enquêteurs fédéraux et de l'État du Colorado enquêtent sur un foyer de grippe aviaire H5N1 dans un élevage de volailles, qui a donné lieu à quatre cas humains confirmés et à un cas suspect.

Ces infections sont les premiers cas signalés chez des ouvriers de l'industrie avicole aux États-Unis depuis 2022. Elles font suite à un foyer de grippe aviaire H5N1 chez des vaches laitières américaines qui a infecté quatre autres travailleurs agricoles depuis le mois de mars.

Les ouvriers du secteur de la volaille abattaient des poulets dans un établissement commercial de production d'œufs touché par un foyer de grippe aviaire dans le nord-est du Colorado, a indiqué l'État, sans préciser le nom de l'établissement.

Ces cas font partie d'un foyer de grippe aviaire H5N1 qui s'est répandu dans le monde entier chez les oiseaux sauvages, infectant les volailles et diverses espèces de mammifères.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué dans un communiqué du 14 juillet qu'ils avaient déployé sur le terrain une équipe de neuf membres composée d'épidémiologistes, de vétérinaires, de cliniciens et d'un hygiéniste industriel, afin de soutenir l'évaluation par le Colorado de l'épidémie et des cas humains.

Le CDC a déclaré que le risque pour le grand public restait faible, mais que cela pouvait changer.

Le séquençage génétique du virus est en cours, à la recherche de mutations qui pourraient indiquer que le virus s'adapte à l'homme.

Les CDC ont indiqué que les travailleurs ont signalé des symptômes après avoir été exposés à des volailles infectées par le virus H5N1. Tous ceux qui ont été testés positifs ont fait état d'une maladie légère, notamment une conjonctivite et un larmoiement, ainsi que des symptômes plus typiques de la grippe, à savoir fièvre, frissons, toux et mal de gorge/nez bouché.

D'autres cas peuvent être signalés et confirmés par la suite dans le cadre de la surveillance et des tests en cours, ont indiqué les CDC.

Les experts de la grippe aviaire ont déclaré que les cas observés chez les travailleurs du secteur de la volaille étaient un peu moins préoccupants que l'épidémie qui a touché les vaches laitières.

Andrew Pekosz, spécialiste de la grippe à l'université Johns Hopkins, a déclaré que les cinq nouveaux cas humains semblent tous liés à l'abattage et au nettoyage d'un élevage de volailles qui avait connu un foyer de H5N1 - l'une des façons les plus courantes dont les humains ont été infectés par le H5N1 dans le passé.

"Comme il s'agit très probablement d'une transmission directe de la volaille à l'homme, je suis un peu moins inquiet que pour la transmission de la vache laitière à l'homme, car cette dernière implique la transmission entre mammifères d'un virus qui se réplique chez les mammifères depuis plus longtemps", a-t-il déclaré.

Selon M. Pekosz, il sera important que les enquêteurs recueillent l'ADN du virus auprès des travailleurs de l'élevage de volailles et des oiseaux infectés, et qu'ils examinent dans quelle mesure il est étroitement lié aux virus qui infectent les vaches laitières.

Le Dr Michael Osterholm, spécialiste des maladies infectieuses à l'université du Minnesota, a déclaré qu'il n'était pas surpris par ces cas.

"Le dépeuplement, par définition, est une activité sale", a-t-il déclaré, notant que le virus est soulevé par la poussière et qu'il est facile de l'inhaler.

Il a ajouté que les travailleurs devaient porter une protection faciale bien ajustée, y compris sur les yeux.

"La conjonctivite se produit lorsque le virus pénètre dans l'œil, ce qui n'est pas difficile à faire dans un environnement comme celui-ci", a-t-il déclaré. (Reportage de Manas Mishra à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai et Stephen Coates)