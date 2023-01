Les États-Unis et le Japon lancent une force sur les droits de l'homme et les normes de travail dans les chaînes d'approvisionnement

Tai a signé un mémorandum sur cette initiative à Washington avec le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura.

"Les États-Unis et le Japon ne peuvent pas y arriver seuls", a déclaré Tai lors de la cérémonie. "Pour que cela fonctionne, nous devons nous associer à toutes les parties prenantes concernées - organisations de travailleurs, entreprises et société civile - afin d'apporter des changements durables et significatifs. Nous devons également inviter d'autres gouvernements à se joindre à nous pour aller de l'avant et sauvegarder la dignité des travailleurs partout dans le monde."