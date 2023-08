Le Japon et les États-Unis se mettront d'accord cette semaine pour développer conjointement un missile intercepteur destiné à contrer les ogives hypersoniques développées par la Chine, la Russie et la Corée du Nord, a annoncé dimanche le journal japonais Yomiuri.

L'accord sur les intercepteurs destinés à cibler les armes conçues pour échapper aux défenses existantes contre les missiles balistiques devrait être conclu lors de la rencontre entre le président Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida, vendredi aux Etats-Unis, indique le journal, sans préciser la source de l'information.

Les fonctionnaires du ministère japonais des affaires étrangères n'ont pas pu être joints pour un commentaire en dehors des heures de bureau.

Contrairement aux ogives balistiques classiques, qui suivent une trajectoire prévisible en tombant de l'espace vers leur cible, les projectiles hypersoniques peuvent changer de cap, ce qui les rend plus difficiles à cibler.

M. Biden et M. Kishida doivent se rencontrer en marge d'un sommet trilatéral avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à la retraite présidentielle de Camp David, dans le Maryland, selon le Yomiuri.

Les États-Unis et le Japon ont convenu en janvier d'envisager le développement de l'intercepteur lors d'une réunion entre le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais, le ministre des affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre de la défense Yasukazu Hamada.

Un accord constituerait la deuxième collaboration de ce type dans le domaine de la technologie de défense antimissile.

Washington et Tokyo ont mis au point un missile à plus longue portée conçu pour frapper des ogives dans l'espace, que le Japon déploie sur des navires de guerre dans la mer entre le Japon et la péninsule coréenne pour se prémunir contre les frappes de missiles nord-coréens.