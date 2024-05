Le président américain Joe Biden et le président kenyan William Ruto ont appelé jeudi à un soutien accru aux pays en développement comme le Kenya, notamment par l'allègement de la dette des principaux créanciers bilatéraux comme la Chine.

MM. Biden et Ruto, en visite d'État de trois jours aux États-Unis, ont publié une "Vision Nairobi-Washington" qui comprend des mesures détaillées pour s'attaquer à l'énorme fardeau de la dette auquel sont confrontés de nombreux pays à faible revenu, dont la moitié environ sont en situation de surendettement ou sur le point de l'être.

De nombreux pays consacrent désormais la majeure partie de leurs revenus au remboursement de leurs dettes, ce qui limite leur capacité à investir dans des projets de développement ou dans le climat.

"Les pays désireux de s'engager dans des réformes ambitieuses et des plans de qualité pour investir dans le développement durable et relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et les menaces sanitaires, ainsi que la fragilité et les conflits, devraient être soutenus et non abandonnés par la communauté internationale", indique la déclaration relative à la Vision de Nairobi et de Washington.

Les "pays à forte ambition" devraient bénéficier d'un soutien financier de la part des institutions financières internationales, ajoute la déclaration, et les pays créanciers devraient accorder des sursis.

La Chine, les États-Unis et d'autres pays créanciers du groupe des 20 ont mis en place le cadre commun pour la restructuration de la dette afin d'aider les pays confrontés à des dettes énormes pendant la pandémie, mais l'initiative a connu de longs retards.

Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré que la Chine - le plus grand créancier officiel - avait pris certaines mesures pour aider les pays criblés de dettes, mais qu'il restait encore beaucoup à faire.

Les États-Unis et le Kenya souhaitent que les institutions financières internationales, la Chine et d'autres créanciers bilatéraux officiels, ainsi que le secteur privé, fassent pression pour que les pays débiteurs ne dépensent pas tout leur argent au service de dettes anciennes.

"Il ne faut pas que les créanciers officiels profitent du reste du système", a déclaré le haut fonctionnaire du Trésor.

Le mois dernier, M. Ruto a déclaré à Reuters que le Kenya s'attendait à un nouveau versement d'un milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international ce mois-ci. Les prêts chinois au Kenya, qui ont augmenté entre 2013 et 2022, représentent aujourd'hui environ 64 % de l'encours actuel de la dette bilatérale extérieure du Kenya.

Les prêts commerciaux extérieurs ont également contribué au problème de la dette extérieure du Kenya, avec une attention particulière pour un euro-obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024.

Cette semaine, les États-Unis ont envoyé 250 millions de dollars de nouveaux fonds pour la réponse à la crise par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, et ont travaillé avec le Congrès pour fournir 21 milliards de dollars au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI, ont déclaré les responsables. Elle demande également au Congrès d'approuver l'octroi de 36 milliards de dollars à la Banque mondiale.

Washington travaillera également avec d'autres économies avancées du groupe des Sept et du groupe des Vingt afin d'encourager l'investissement privé, la coordination des mesures d'aide et les réformes des institutions financières internationales.

"Il ne s'agit pas seulement de la Chine. ... Le système doit mieux fonctionner", a déclaré le fonctionnaire du Trésor.