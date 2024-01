Les États-Unis et la Grande-Bretagne prennent des mesures contre un réseau de personnes qui ont pris pour cible des dissidents et des militants de l'opposition iraniens en vue de les assassiner sur ordre de l'Iran, a déclaré lundi le département du Trésor américain.

Ce réseau est dirigé par le narcotrafiquant iranien Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti et sous la houlette du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (MOIS), a précisé le Trésor.

Le communiqué du Trésor précise que le réseau de Zindashti a procédé à des assassinats et à des enlèvements dans un certain nombre de juridictions, dans le but de réduire au silence ceux qui sont perçus comme des détracteurs de Téhéran.

"Les efforts continus du régime iranien pour cibler les dissidents et les activistes démontrent la profonde insécurité du régime et sa tentative d'étendre la répression intérieure de l'Iran à l'échelle internationale", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.

Le Trésor a indiqué que son action était prise en conjonction avec la publication d'un acte d'accusation par le ministère de la justice et le Federal Bureau of Investigation (Bureau fédéral d'enquête).