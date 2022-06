Les États-Unis et les îles Marshall cherchent à conclure un accord d'assistance économique cette année

Joseph Yun, envoyé spécial des États-Unis pour les négociations du Compact of Free Association (COFA), était aux Îles Marshall cette semaine pour les premiers entretiens en personne avec ce pays insulaire stratégique du Pacifique depuis décembre 2020. Les prochains entretiens auront lieu à Washington fin juillet.

Une déclaration conjointe a indiqué que M. Yun et le ministre des Affaires étrangères des Îles Marshall, Kitlang Kabua, espéraient signer un protocole d'accord d'ici septembre avec "l'objectif de terminer les pourparlers du Pacte à la fin de l'automne ou au début de l'hiver."

Il a ajouté que les deux parties ont affirmé l'importance de poursuivre l'assistance économique américaine au-delà de 2023, date à laquelle elle doit expirer.

Cette déclaration est intervenue alors que la Chine a souligné ses ambitions vendredi en lançant un troisième porte-avions. Seuls les États-Unis, avec 11 porte-avions, possèdent davantage de ces navires, même si la Chine affine encore sa capacité à les intégrer dans des groupes de combat, ce que les États-Unis font depuis des décennies.

Yun et Kabua ont également discuté de l'héritage des essais nucléaires américains dans les îles Marshall, selon le communiqué, une question qui avait été un point de friction avant la nomination de Yun en mars.

Les habitants de l'île sont encore marqués par les effets sur la santé et l'environnement des 67 essais effectués de 1946 à 1958, dont celui de "Castle Bravo" à l'atoll de Bikini en 1954 - la plus grosse bombe américaine jamais déclenchée.

Washington entretient depuis longtemps des relations diplomatiques spéciales avec les îles Marshall, Palau et les États fédérés de Micronésie (EFM) qui lui donnent un accès militaire à une énorme bande stratégique du Pacifique.

Mais les trois pays insulaires du Pacifique se sont plaints que l'assistance n'a pas suivi le rythme des obligations américaines. Yun est également responsable des négociations sur le renouvellement des accords COFA avec les FSM et Palau, qui expirent en 2023 et 2024.

La Chine a renforcé ses liens économiques, militaires et policiers avec les nations insulaires du Pacifique, et a fait des ouvertures commerciales et touristiques aux îles Marshall, Palau et FSM, qui sont avides d'investissements étrangers.

L'influence croissante de Pékin a été soulignée par son pacte de sécurité avec les Îles Salomon cette année, un geste qui a suscité des inquiétudes en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Harrison Prelat, expert régional au centre de réflexion Center for Strategic and International Studies de Washington, a déclaré que le lancement du porte-avions montrait les ambitions de la Chine de projeter sa puissance navale, ainsi que ses efforts pour cimenter les liens de sécurité dans le Pacifique, même si ceux-ci n'ont connu jusqu'à présent qu'un succès mitigé.

"De nombreux pays insulaires du Pacifique sont ouverts à l'expansion de la coopération économique avec Pékin, mais les récents efforts de Pékin ont peut-être été perçus comme étant trop, trop tôt", a-t-il déclaré.

"Les pays de la région sont probablement plus intéressés à attirer à tour de rôle les investissements de la Chine et de l'Occident qu'à s'engager à rejoindre l'orbite de Pékin."