Les États-Unis et leurs alliés échangent des injures avec la Chine, mais l'Ukraine domine la réunion sur la sécurité en Asie

S'adressant au Dialogue Shangri-La à Singapour, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington fera sa part pour gérer les tensions avec la Chine et prévenir les conflits, même si Pékin devient de plus en plus agressif dans la région.

Les deux plus grandes économies du monde se sont affrontées ces derniers mois sur des sujets aussi divers que Taïwan, le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme ou son activité militaire en mer de Chine méridionale.

Austin et le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe se sont rencontrés vendredi et ont réitéré leur volonté de mieux gérer leurs relations, bien qu'il n'y ait eu aucun signe de percée dans la résolution des différends.

M. Austin a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir leurs alliés, y compris Taïwan.

"C'est d'autant plus important que la RPC (République populaire de Chine) adopte une approche plus coercitive et agressive de ses revendications territoriales", a-t-il déclaré.

La Chine revendique l'autonomie de Taïwan et a juré de la prendre par la force si nécessaire.

M. Austin a déclaré qu'il y avait eu une augmentation "alarmante" du nombre de rencontres non sécurisées et non professionnelles entre des avions et des navires chinois et ceux d'autres pays.

L'Australie a déclaré qu'un avion de chasse chinois avait dangereusement intercepté un de ses avions de surveillance militaire dans la région de la mer de Chine méridionale en mai, et l'armée canadienne a accusé les avions de guerre chinois de harceler ses avions de patrouille qui surveillent les contournements de sanctions de la Corée du Nord.

Taiwan se plaint depuis des années des missions répétées de l'armée de l'air chinoise dans sa zone d'identification de défense aérienne, une zone plus large que l'espace aérien territorial qu'elle surveille pour détecter les menaces. Austin a déclaré que ces incursions s'étaient multipliées au cours des derniers mois.

Le lieutenant général Zhang Zhenzhong, un officier supérieur de l'armée chinoise, a qualifié le discours d'Austin de "confrontation".

"Il y a eu de nombreuses accusations infondées contre la Chine. Nous avons exprimé notre fort mécontentement et notre ferme opposition à ces fausses accusations", a déclaré aux journalistes Zhang, vice-chef du département de l'état-major interarmées de la Commission militaire centrale chinoise.

"Les États-Unis tentent de former un petit cercle dans la région Asie-Pacifique en faisant appel à certains pays pour inciter contre d'autres pays. Comment appeler cela autrement que par la confrontation ?"

Mais alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy devait s'adresser aux délégués plus tard dans la journée lors d'une session virtuelle, les projecteurs étaient braqués sur l'invasion de son voisin par la Russie.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est ce qui arrive lorsque des oppresseurs piétinent les règles qui nous protègent tous", a déclaré M. Austin. "C'est un aperçu d'un monde possible de chaos et d'agitation dans lequel aucun d'entre nous ne voudrait vivre."

RÉUNION À HUIS CLOS

Plus tôt cette année, Washington a déclaré que la Chine semblait prête à aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Mais depuis, les responsables américains ont déclaré que s'ils restent méfiants quant au soutien de longue date de la Chine à la Russie en général, le soutien militaire et économique dont ils s'inquiétaient ne s'est pas concrétisé, du moins pour l'instant.

Ng Eng Hen, le ministre de la défense du pays hôte, Singapour, a déclaré que les liens entre la Chine et la Russie ont été discutés lors d'une réunion à huis clos des ministres samedi, et que plusieurs délégués avaient demandé à Pékin d'en faire plus pour contenir Moscou.

Le ministre de la défense du Japon, l'un des plus proches alliés de Washington en Asie, a déclaré lors de la réunion que la coopération militaire entre la Chine et la Russie avait accentué les préoccupations en matière de sécurité dans la région.

"Les opérations militaires conjointes entre ces deux puissances militaires fortes vont sans aucun doute accroître l'inquiétude des autres pays", a déclaré Nobuo Kishi lors de la réunion de Singapour.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, s'est également exprimée contre la Chine.

"Les interceptions par les Chinois de nos (avions) sont très préoccupantes et non professionnelles et nous devons nous assurer que la sécurité de nos pilotes n'est pas menacée, surtout lorsqu'ils ne font que surveiller comme l'exigent les missions sanctionnées par l'ONU", a déclaré Anand dans une interview à Reuters.

La Nouvelle-Zélande a exprimé son inquiétude quant aux tentatives chinoises d'acquérir une influence dans les îles du Pacifique.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré qu'il était raisonnable d'attendre de la Chine qu'elle indique clairement qu'elle ne soutient pas l'invasion d'un pays souverain en violation de la Charte des Nations unies.

"Le fait que la Chine ne l'ait pas fait devrait nous inquiéter, surtout compte tenu des investissements qu'elle réalise dans la puissance militaire", a-t-il déclaré lors de la réunion.

Dans un discours axé sur l'engagement des États-Unis dans la région, M. Austin a déclaré que les États-Unis maintiendraient leur présence en Asie, mais que Washington comprenait la nécessité de prévenir les conflits.

"Nous ne cherchons pas la confrontation ou le conflit. Et nous ne recherchons pas une nouvelle guerre froide, une OTAN asiatique ou une région divisée en blocs hostiles", a-t-il déclaré.