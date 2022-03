Les États-Unis et leurs alliés européens intensifient la pression économique sur la Russie

Le président américain Joe Biden a déclaré que les nouvelles actions prises collectivement entraveront davantage l'économie russe déjà affaiblie par les sanctions internationales annoncées précédemment qui ont fait chuter le rouble et forcé la fermeture du marché boursier.

Faisant référence à la fin des relations commerciales normales, M. Biden a déclaré : "Le faire à l'unisson avec d'autres nations qui représentent la moitié de l'économie mondiale sera un autre coup dur pour l'économie russe qui souffre déjà très fort de nos sanctions."

Les mesures annoncées par l'UE, les États-Unis et d'autres alliés du G7 constituent une quatrième série de sanctions contre la Russie suite à l'invasion du 24 février.

Elles visent notamment à mettre fin au statut commercial de "nation la plus favorisée" de Moscou, ouvrant la voie à l'interdiction ou à l'imposition de droits de douane punitifs sur les produits russes et plaçant la Russie au même niveau que la Corée du Nord ou l'Iran.

Ils interdiront également l'exportation de produits de luxe de leurs pays vers la Russie, conçue comme un coup dur pour les élites russes.

Dans un premier temps, l'UE interdira les importations de marchandises du secteur du fer et de l'acier en provenance de Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE s'employait également à suspendre les droits d'adhésion de la Russie aux principales institutions multilatérales, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et à sévir contre son utilisation des crypto-actifs.

Une interdiction américaine sur les exportations de produits de luxe vers la Russie et son allié le Belarus - y compris les montres haut de gamme, les véhicules, les vêtements, l'alcool et les bijoux - prend effet immédiatement, a déclaré le département du Commerce.

Le Congrès américain devrait adopter une loi pour révoquer le statut commercial de la Russie, et les législateurs ont avancé dans cette direction. Les États-Unis ont également décidé de fermer les fonds de développement tout en annonçant l'interdiction des importations de fruits de mer, de vodka et de diamants russes, également. La Maison Blanche a déclaré que M. Biden interdirait les investissements américains en Russie au-delà du secteur de l'énergie.

Les principales importations américaines en provenance de Russie comprennent les combustibles minéraux, les pierres et métaux précieux, le fer et l'acier, les engrais et les produits chimiques inorganiques, autant de produits qui pourraient faire l'objet de droits de douane plus élevés une fois que le Congrès aura décidé de révoquer le statut commercial de nation favorisée de la Russie.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions à un plus grand nombre d'oligarques, de dirigeants et d'élites russes, ciblant notamment des membres de la chambre basse du parlement et le milliardaire Viktor Vekselberg. Les personnes frappées par les nouvelles sanctions comprennent 10 personnes faisant partie du conseil d'administration de la VTB Bank, 12 membres de la Douma et des membres de la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le département du Trésor américain.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine le mois dernier dans le plus grand assaut sur un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie qualifie cette action d'"opération spéciale".

"La Russie ne peut pas violer grossièrement le droit international et s'attendre à bénéficier de son appartenance à l'ordre économique international", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les États-Unis ont également imposé de nouvelles sanctions liées à la Corée du Nord, ciblant des particuliers et des entreprises russes après que des responsables américains et sud-coréens ont déclaré que Pyongyang avait utilisé son plus grand système de missiles balistiques intercontinentaux lors de deux récents lancements.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à 386 membres de la Douma et a également déclaré qu'elle chercherait à interdire l'exportation de produits de luxe vers la Russie. L'UE a déjà sanctionné le même groupe de législateurs.

Selon l'annonce de la Grande-Bretagne, les sanctions visaient ceux qui avaient voté en faveur de la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes, en grande partie russophones, de Louhansk et de Donetsk, à l'approche de l'invasion.