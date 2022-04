Les Etats-Unis et leurs alliés préoccupés par l'accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon

(Reuters) - Les Etats-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont préoccupés par l'accord de sécurité signé entre la Chine et les îles Salomon, a annoncé mardi la Maison blanche dans un communiqué.

"Les responsables de ces quatre pays ont également partagé leurs inquiétudes concernant un projet de coopération en matière de sécurité entre les îles Salomon et la République populaire de Chine et les risques sérieux qu'il représente pour une zone Indo-Pacifique libre et ouverte", a déclaré la porte-parole du Conseil national de sécurité, Adrienne Watson.

(Reportage Costas Pitas; version française Camille Raynaud)