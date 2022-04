Les États-Unis et leurs alliés prêts à appliquer de nouvelles sanctions à la Russie après les meurtres de Bucha

Les sanctions occidentales contre la Russie pour son invasion de près de six semaines de son voisin ont pris un nouvel élan cette semaine après la découverte de civils morts, abattus à bout portant, dans la ville ukrainienne de Bucha, reprise aux forces russes.

La Russie a nié avoir ciblé des civils à Bucha et a qualifié les preuves présentées de "faux monstrueux" mis en scène par l'Occident pour la discréditer.

Les nouvelles sanctions qui doivent être dévoilées mercredi sont en partie une réponse à Bucha, a déclaré la Maison Blanche.

Ces mesures, coordonnées entre Washington, le Groupe des sept économies avancées et l'Union européenne, viseront les banques et les responsables russes et interdiront les nouveaux investissements en Russie, a précisé la Maison Blanche.

Les sanctions proposées par l'Union européenne, que les 27 États membres du bloc doivent approuver, interdiraient l'achat de charbon russe et empêcheraient les navires russes d'entrer dans les ports de l'UE.

L'exécutif européen, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc travaillait également à l'interdiction des importations de pétrole. L'Europe, qui obtient environ un tiers de son gaz naturel de la Russie, s'est méfiée de l'impact économique qu'aurait une interdiction totale de l'énergie russe.

Mais, signe du renforcement de la détermination de l'UE, le ministre allemand des affaires étrangères a déclaré que l'interdiction du charbon était la première étape vers un embargo sur toutes les importations de combustibles fossiles russes. L'Ukraine affirme que l'interdiction du gaz russe est essentielle pour obtenir un accord mettant fin à la guerre dans le cadre de pourparlers de paix.

Dans une allocution prononcée tôt le matin, M. Zelenskiy a déclaré que les nouvelles sanctions "contre la Russie doivent être à la hauteur de la gravité des crimes de guerre des occupants", qualifiant ce moment de "crucial" pour les dirigeants occidentaux.

Il a ajouté : "Si après cela les banques russes fonctionnent comme d'habitude, si après cela le transit de marchandises vers la Russie se poursuit comme d'habitude, si après cela les pays de l'UE paient la Russie pour l'énergie comme d'habitude, alors le destin politique de certains dirigeants ne se développera pas comme d'habitude."

DES BATAILLES CHANGEANTES

Depuis le lancement de son invasion le 24 février, la Russie n'a pas réussi à capturer une seule grande ville dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine.

La position du Kremlin est rejetée par l'Ukraine, une démocratie parlementaire, et par l'Occident comme un prétexte pour une invasion non provoquée qui a déraciné un quart de la population du pays.

Les forces russes se sont en grande partie retirées des environs de Kiev la semaine dernière après s'être enlisées dans la résistance ukrainienne. Elles ont déplacé leur offensive vers le sud et l'est de l'Ukraine.

Dans le port méridional assiégé de Mariupol, où des dizaines de milliers de personnes sont piégées avec un accès limité à la nourriture ou à l'eau, un cargo battant pavillon de la Dominique a coulé mardi après avoir été visé par des frappes de missiles russes, selon le registre du pavillon du navire.

La Russie n'a pas répondu à une demande de commentaire. Ses forces armées ont déclaré mardi avoir abattu deux hélicoptères de transport militaire ukrainiens qui tentaient de quitter la ville.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que les attaques se poursuivaient à Marioupol, mais n'a pas donné de détails.

Dans l'est, où la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, figure parmi les principales cibles de la Russie, l'état-major a déclaré que les forces ukrainiennes avaient détruit trois chars russes et une vingtaine d'autres véhicules blindés.

SÉPULTURE DE BUCHA

Les responsables ukrainiens affirment qu'entre 150 et 300 corps pourraient se trouver dans une fosse commune près d'une église à Bucha, au nord de la capitale Kiev.

Des images satellites prises il y a plusieurs semaines montrent des corps de civils dans une rue de la ville, a déclaré une société privée américaine, ce qui met à mal les affirmations de la Russie selon lesquelles les forces ukrainiennes ont causé les décès ou que la scène a été mise en scène.

Les journalistes de Reuters ont vu au moins quatre victimes abattues d'une balle dans la tête à Bucha, dont une avec les mains attachées derrière le dos.

Des habitants ont relaté le cas de plusieurs autres personnes tuées, certaines d'entre elles ayant reçu une balle dans les yeux et une autre ayant apparemment été battue à mort et mutilée.

Mardi, l'Ukrainien Serhii Lahovskyi a enterré le cadavre d'un ami d'enfance qui avait été abattu d'une balle dans la bouche à très courte distance après avoir disparu lorsque les troupes russes occupaient la ville.

Lahovskyi et d'autres personnes ont pris des pelles et ont creusé une tombe peu profonde sur un bord d'herbe. Ils ont utilisé un tapis pour transporter la dépouille, la plaçant dans un fossé avant de la recouvrir de planches de bois et de pelleter la terre par-dessus.

"Pourquoi ces animaux l'ont-ils abattu ainsi ?" a dit Lahovskyi, en sanglotant. "Ce n'est pas la Russie, c'est un monstre".

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les détails du récit de Lahovskyi ni qui était responsable des meurtres à Bucha.