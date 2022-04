Les États-Unis et leurs alliés vont interdire les investissements en Russie et sanctionner les banques

Les nouvelles sanctions imposeront des restrictions supplémentaires aux institutions financières et aux entreprises publiques en Russie et viseront les responsables du gouvernement russe et leurs familles, a déclaré mardi Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.

"Demain, nous annoncerons, en coordination avec le G7 et l'UE, un nouveau train de mesures de sanctions qui imposeront des coûts à la Russie et l'enverront plus loin sur la voie de l'isolement économique, financier et technologique", a déclaré Mme Psaki, rappelant que le G7 et l'UE représentent environ 50 % de l'économie mondiale.

Les mesures "dégraderont les instruments clés du pouvoir de l'État russe, imposeront un préjudice économique aigu et immédiat à la Russie et obligeront la kleptocratie russe qui finance et soutient la guerre du (président russe Vladimir) Poutine à rendre des comptes", a-t-elle déclaré.

Elle a refusé de commenter les informations selon lesquelles les sanctions viseraient les filles de Poutine.

Mercredi, le ministère américain de la Justice a également prévu d'annoncer de nouvelles mesures d'application visant à perturber et à poursuivre les activités criminelles russes.

Les images sinistres qui émergent de la ville ukrainienne de Buca comprennent un charnier et des corps de personnes abattues à bout portant, suscitant des appels à des mesures plus sévères contre Moscou et à une enquête internationale.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les tueries faisaient partie d'une campagne russe délibérée visant à commettre des atrocités. La Russie, qui affirme avoir lancé une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, nie avoir ciblé des civils et a déclaré que les images des morts étaient une "monstrueuse contrefaçon" mise en scène par l'Occident. Ni l'un ni l'autre n'a fourni de preuves à l'appui de ses affirmations.

Un haut fonctionnaire français a déclaré que l'Union européenne imposerait probablement aussi de nouvelles sanctions mercredi. Le Wall Bourse Journal a rapporté que la Sberbank pourrait figurer parmi les banques visées.

Deux diplomates européens ont déclaré que le paquet final de sanctions serait annoncé de manière coordonnée mercredi.