Les États-Unis et leurs partenaires du G7 progressent dans la recherche de moyens permettant de fournir à l'Ukraine des fonds plus importants, dont elle a besoin de toute urgence, en exploitant la valeur des bénéfices réalisés sur les avoirs russes gelés, a déclaré mardi un haut responsable du Trésor américain.

Brent Neiman, secrétaire adjoint aux finances internationales, a déclaré que la décision récente de l'Union européenne d'utiliser le flux annuel des bénéfices exceptionnels réalisés sur les actifs immobilisés pourrait potentiellement fournir des milliards de dollars par an à l'Ukraine.

M. Neiman a indiqué que les États-Unis et leurs partenaires du Groupe des Sept faisaient avancer les discussions sur la manière de tirer parti de cette décision pour fournir un montant encore plus important de fonds à l'Ukraine dès maintenant. "L'une des possibilités serait de prêter un montant important à l'avance pour aider l'Ukraine à court terme et de lier le remboursement de ce prêt au flux des futurs bénéfices exceptionnels.

Cela donnerait "un coup de pouce fiscal immédiat à l'Ukraine et indiquerait également à Poutine qu'il ne peut pas se contenter de survivre à l'Ukraine et à ses partenaires", a déclaré M. Neiman, qui est récemment rentré d'une visite en Ukraine.

Les États-Unis font pression sur leurs partenaires du G7 (Allemagne, Canada, France, Japon, Italie et Grande-Bretagne) pour qu'ils acceptent un prêt garanti par les revenus des avoirs gelés, qui pourrait fournir à Kiev jusqu'à 50 milliards de dollars de financement à court terme. Le prêt est apparu comme la meilleure option, étant donné que les pays du G7 ne s'entendent toujours pas sur la saisie pure et simple des avoirs.

La Maison Blanche a souligné mardi que toute solution visant à monétiser les quelque 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés devrait être élaborée en collaboration avec les alliés et d'autres pays.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes que la question devrait être abordée lors de la visite du président Joe Biden en France cette semaine et lors d'un sommet avec les dirigeants du Groupe des Sept en Italie la semaine prochaine, mais il a refusé de dire si un accord était imminent.

"Nous ne pouvons pas agir unilatéralement parce que les actifs sont détenus dans le monde entier", a déclaré M. Kirby. "Nous devons donc obtenir la participation et l'aide de nos alliés et de nos partenaires, sinon cela ne fonctionnera pas.

M. Neiman a également déclaré qu'il espérait que l'Ukraine et ses détenteurs d'obligations parviendraient rapidement à un accord sur un traitement de la dette qui rétablirait la viabilité de la dette de l'Ukraine et respecterait la comparabilité du traitement des créanciers du pays.

Il a ajouté qu'il espérait que l'Ukraine retrouverait "rapidement" la capacité d'émettre des obligations à l'intention d'investisseurs privés sur les marchés internationaux.

L'Ukraine s'efforce d'obtenir une restructuration de sa dette avant l'expiration, à la fin du mois d'août, d'un gel des paiements de deux ans convenu par les détenteurs de ses 20 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation.

L'invasion russe de février 2022 a bouleversé l'économie et les finances de l'Ukraine, l'obligeant à geler sa dette pour éviter un défaut de paiement.

L'Ukraine a des obligations internationales d'une valeur nominale de 19,7 milliards de dollars, réparties en 11 titres libellés en dollars et deux titres libellés en euros, arrivant à échéance entre 2024 et 2035. Si l'on tient compte des intérêts échus, l'Ukraine doit 23,6 milliards de dollars sur ces obligations, selon les calculs de JPMorgan.

L'Ukraine doit également 2,6 milliards de dollars au titre d'un engagement antérieur envers les investisseurs, qui fait l'objet d'un examen distinct en vue d'une refonte. L'instrument - lié à des objectifs de croissance du PIB - a été créé lors de la restructuration de la dette de l'Ukraine en 2015, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, afin d'amadouer les créanciers.