Les États-Unis et onze autres pays ont publié mercredi une déclaration commune dans laquelle ils réitèrent leur appel à mettre fin aux attaques des Houthis en mer Rouge, selon la Maison Blanche.

"Notre message est clair : nous demandons la fin immédiate de ces attaques illégales et la libération des navires et des équipages détenus illégalement", indique le communiqué publié par les États-Unis, l'Australie, Bahreïn, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

"Les Houthis devront assumer la responsabilité des conséquences s'ils continuent à menacer des vies, l'économie mondiale et la libre circulation du commerce dans les voies navigables essentielles de la région.

La Chine a qualifié jeudi la mer Rouge de voie maritime importante pour le commerce international de marchandises et d'énergie, et a déclaré qu'il était dans l'intérêt de tous de préserver sa paix et sa stabilité.

"La Chine s'oppose aux attaques contre les navires civils. Je pense que toutes les parties doivent jouer un rôle constructif et responsable dans la sauvegarde de la sécurité des voies maritimes en mer Rouge", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière.