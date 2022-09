Les États-Unis évaluent la nécessité de libérer du pétrole du SPR après octobre -Granholm

Un responsable du Département de l'énergie a déclaré par la suite que la Maison Blanche n'envisageait pas pour l'instant de nouvelles libérations de la réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis au-delà des 180 millions de barils annoncés par le président il y a plusieurs mois.

Cette année, l'administration Biden a libéré environ 1 million de barils de pétrole par jour des stocks du SPR afin de faire baisser les prix des carburants et de maîtriser l'inflation énergétique avant les élections de mi-mandat en novembre.

Les livraisons effectuées jusqu'à présent cette année ont contribué à faire baisser le prix moyen de l'essence au détail aux États-Unis de 5 $ le gallon en juin à 3,75 $ le gallon cette semaine. Mais elles ont également réduit les stocks d'urgence américains à moins de 450 millions de barils, le niveau le plus bas depuis 1984.

L'OPEP et ses alliés, menés par la Russie, ont convenu lundi d'une petite réduction de la production de pétrole à partir du mois prochain afin de soutenir les prix qui ont glissé sur les craintes d'un ralentissement économique.

Il est "un peu tôt pour dire qu'il y aura davantage de libérations de SPR", a déclaré Abhiram Rajendran, responsable du pétrole mondial chez Energy Intelligence. "Mais si l'OPEP commence à être agressive sur la réduction de l'offre, c'est une possibilité".

Les stocks globaux de brut de la nation sont en baisse depuis le milieu de 2020 en raison des ventes découlant des mandats du Congrès et de l'initiative de prix de Biden.

Sans les libérations du SPR, les stocks commerciaux de pétrole brut des États-Unis "seraient beaucoup plus bas qu'ils ne le sont et ils sont déjà inférieurs à la moyenne", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Mme Granholm a également déclaré lors d'une visite à Houston jeudi que l'administration et ses alliés discutent toujours d'un plafonnement des prix pour les achats de pétrole russe. Un plafonnement des prix limiterait les revenus dont dispose la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine.

L'administration n'a pas exclu une interdiction d'exportation de carburant américain, mais a déclaré que ce n'était "certainement pas quelque chose en haut de la liste", a-t-elle dit.

Mme Granholm a récemment écrit aux raffineurs américains pour leur demander de reconstituer leurs faibles stocks de carburant avant l'hiver et de freiner la hausse des exportations d'essence et de diesel. La lettre avertissait que l'administration pourrait prendre des mesures d'urgence non spécifiées si les stocks de carburant baissaient davantage.