Selon une lettre envoyée aux législateurs américains, le ministère américain du commerce étudie les implications pour la sécurité nationale des travaux de la Chine dans le domaine de la technologie des puces RISC-V à source ouverte.

RISC-V, prononcé "risk five", est en concurrence avec la technologie propriétaire de la société britannique Arm Holdings, spécialisée dans les semi-conducteurs et la conception de logiciels. Elle peut être utilisée comme élément clé de n'importe quel produit, de la puce d'un smartphone aux processeurs avancés pour l'intelligence artificielle.

Cette technologie est utilisée par de grandes entreprises technologiques chinoises telles qu'Alibaba Group Holding et est devenue un nouveau front dans la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine sur les technologies de pointe en matière de puces.

En novembre, 18 législateurs américains des deux chambres du Congrès ont demandé à l'administration Biden ce qu'elle comptait faire pour empêcher la Chine "de dominer [...] la technologie RISC-V et de tirer parti de cette technologie". la technologie RISC-V et de tirer parti de cette domination au détriment de la sécurité nationale et économique des États-Unis".

Dans une lettre adressée la semaine dernière aux législateurs et dont Reuters a pris connaissance mardi, le ministère du commerce a déclaré qu'il "s'efforçait d'examiner les risques potentiels et d'évaluer s'il existait des mesures appropriées relevant des autorités du commerce qui pourraient répondre efficacement à toute préoccupation potentielle".

Mais le département du commerce a également noté qu'il devrait faire preuve de prudence pour éviter de nuire aux entreprises américaines qui font partie de groupes internationaux travaillant sur la technologie RISC-V. Les contrôles précédents sur le transfert de la technologie 5G vers la Chine ont créé des obstacles pour les entreprises américaines travaillant dans des organismes de normalisation internationaux auxquels la Chine participait également, ce qui a mis en péril la position de leader des États-Unis dans ce domaine. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco ; rédaction de Cynthia Osterman)