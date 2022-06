Les États-Unis excluent Cuba et le Venezuela du sommet des Amériques, tandis que le leader mexicain n'y participe pas.

Le boycott du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et de certains autres dirigeants pourrait diminuer la pertinence du sommet de Los Angeles, où les États-Unis entendent aborder les questions de migration et d'économie régionales. Le président américain Joe Biden, un démocrate, espère réparer les relations avec l'Amérique latine endommagées sous son prédécesseur républicain, Donald Trump, réaffirmer l'influence des États-Unis et contrer la Chine.

La décision d'exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua a fait suite à des semaines de délibérations intenses et est due à des préoccupations concernant les droits de l'homme et le manque de démocratie dans ces trois nations, a déclaré lundi un haut responsable de l'administration Biden.

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré lors d'un point de presse que les États-Unis comprennent la position du Mexique, mais que "l'un des éléments clés de ce sommet est la gouvernance démocratique, et ces pays ne sont pas des exemples, pour ne pas dire plus, de gouvernance démocratique".

Les assistants de M. Biden ont été attentifs à la pression exercée par les républicains et certains des collègues démocrates du président pour qu'ils ne paraissent pas mous envers les trois principaux antagonistes de gauche de l'Amérique latine. L'importante communauté cubano-américaine de Miami, qui a favorisé les politiques sévères de Trump à l'égard de Cuba et du Venezuela, est considérée comme un bloc de vote important en Floride lors des élections de novembre qui décideront du contrôle du Congrès américain.

M. Lopez Obrador a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse régulière lundi que le ministre des affaires étrangères, Marcelo Ebrard, participerait au sommet à sa place. Le président mexicain a déclaré qu'il rencontrerait M. Biden à Washington le mois prochain, ce que la Maison Blanche a confirmé.

"Il ne peut y avoir de Sommet des Amériques si tous les pays du continent américain n'y participent pas", a déclaré Lopez Obrador.

L'absence de Lopez Obrador soulève des questions sur l'importance des discussions du sommet axées sur la limitation de la migration à la frontière sud des États-Unis, une priorité pour Biden, et pourrait constituer un embarras diplomatique pour les États-Unis. Une caravane de plusieurs milliers de migrants, dont beaucoup viennent du Venezuela, a quitté le sud du Mexique tôt lundi dans le but de rejoindre les États-Unis.

Le sénateur américain Robert Menendez, démocrate et président de la puissante commission sénatoriale des relations extérieures, a critiqué le président mexicain dans un communiqué, affirmant que sa "décision de se ranger du côté des dictateurs et des despotes" nuirait aux relations américano-mexicaines.

CUBA CRITIQUE

Le président brésilien Jair Bolsonaro, un populiste de droite et admirateur de Trump qui dirige le pays le plus peuplé d'Amérique latine, sera présent après avoir initialement flirté avec l'idée de rester à l'écart.

L'exclusion du Venezuela et du Nicaragua, dirigés par la gauche, avait déjà été signalée ces dernières semaines. Le président Miguel Diaz-Canel de Cuba, pays communiste, a déclaré le mois dernier qu'il n'irait pas même s'il était invité, accusant les États-Unis de "pression brutale" pour rendre le sommet non inclusif.

Dans une déclaration critique lundi, Cuba a qualifié la décision de "discriminatoire et inacceptable" et a déclaré que les États-Unis sous-estimaient le soutien de la région à la nation insulaire.

Les États-Unis ont invité certains militants de la société civile cubaine à participer au sommet, mais plusieurs d'entre eux ont déclaré sur les médias sociaux que la sécurité d'État cubaine les avait empêchés de se rendre à Los Angeles pour y participer.

Ayant écarté le président vénézuélien Nicolas Maduro, l'administration Biden s'attend à ce que des représentants du leader de l'opposition Juan Guaido y assistent, a déclaré lundi M. Price du département d'État. M. Price a refusé de dire qui pourrait y assister et si ce serait en personne ou virtuellement.

Washington reconnaît Guaido comme le président légitime du Venezuela, ayant condamné la réélection de Maduro en 2018 comme un simulacre.

Est également exclu du sommet le président nicaraguayen Daniel Ortega, une ancienne guérilla marxiste qui a remporté un quatrième mandat consécutif en novembre après avoir emprisonné des rivaux.

La plupart des dirigeants ont fait savoir qu'ils seraient présents, mais le repli des gouvernements dirigés par la gauche suggère que de nombreux pays d'Amérique latine ne sont plus disposés à suivre l'exemple de Washington comme par le passé.