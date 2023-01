Les États-Unis excluent le Burkina Faso du programme de commerce hors taxes en Afrique

L'administration Biden est "profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel" de gouvernement au Burkina Faso, selon la déclaration.

Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, est en proie à une insurrection islamiste, dans laquelle des militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont tué des milliers de civils et créé l'une des crises humanitaires à la croissance la plus rapide du continent.

La loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA) offre aux nations d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droits aux États-Unis si elles remplissent certaines conditions d'admissibilité, telles que l'élimination des obstacles au commerce et aux investissements américains et la réalisation de progrès vers le pluralisme politique.

Le Burkina Faso recevra des "repères clairs" pour une voie vers la réintégration au programme commercial, a déclaré le bureau de l'USTR, ajoutant que l'administration Biden travaillerait avec le gouvernement burkinabé.

Les frustrations liées à l'insécurité croissante ont provoqué deux coups d'État au Burkina Faso en 2022. L'ancienne et l'actuelle junte ont fait des efforts pour renforcer la sécurité et endiguer l'insurrection, mais les attaques se sont poursuivies.

Près de deux millions de personnes ont été déplacées et résident dans des camps de fortune, dont beaucoup sont gérés par les Nations Unies, qui parsèment la campagne aride.

Juste avant Noël, le gouvernement militaire du Burkina Faso a ordonné à un haut fonctionnaire des Nations Unies de quitter le pays, une décision qui a été contestée par l'ONU. Bien que le gouvernement n'ait pas donné de raison au moment de l'ordre, son ministre des affaires étrangères a plus tard accusé la fonctionnaire, Barbara Manzi, de peindre une image négative de la situation sécuritaire dans le pays.