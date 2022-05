Les États-Unis extradent un ancien chef de police hondurien accusé de trafic de drogue

M. Bonilla, qui a été chef de la police de cette nation d'Amérique centrale entre 2012 et 2013 sous l'ancien président de droite Porfirio Lobo, a été arrêté en mars alors qu'il franchissait un poste de péage.

Il a nié les accusations des procureurs américains, qui demandent son extradition depuis plus de deux ans.

"Je pars avec la présence du Tout-Puissant, la tête haute, la conscience tranquille que je ne dois rien aux États-Unis", a écrit Bonilla dans une lettre publiée dans les médias locaux la semaine dernière.

Plus tôt ce mardi, l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez a plaidé non coupable à des accusations de drogue et d'armes devant un tribunal fédéral américain, suite à son extradition le mois dernier.

Hernandez est accusé d'avoir reçu des millions de dollars de la part de trafiquants de drogue en échange de son immunité.