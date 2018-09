Les États-Unis ferment leur consulat à Bassorah en Irak

WASHINGTON/NEW YORK, 28 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la fermeture de leur consulat dans la ville irakienne de Bassorah et la réaffectation du personnel diplomatique, après des menaces accrues émanant de l'Iran et des milices soutenues par Téhéran.

En expliquant cette décision, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo a de nouveau averti que les Etats-Unis tiendraient l'Iran pour directement responsable des attentats qui pourraient voir lieu contre des Américains et contre des sites diplomatiques américaines.

Cette décision fait suite à de récentes attaques à la roquette qui, selon Mike Pompeo, étaient dirigées contre le consulat de Bassorah.

"J'ai précisé que l'Iran devait comprendre que les Etats-Unis réagiraient rapidement et de manière appropriée à ce genre d'attaques", a déclaré Pompeo dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine n'a toutefois pas explicitement indiqué si une réponse américaine était imminente.

Néanmoins, il a déclaré que les menaces contre les intérêts américains en Irak étaient en augmentation et "de plus en plus ciblées". Il a ajouté que Washington travaillait avec les forces irakiennes et leurs alliés pour y remédier.

"Nous comptons sur toutes les parties internationales intéressées à la paix et à la stabilité en Irak et dans la région pour renforcer notre message à l'Iran en ce qui concerne le caractère inacceptable de son comportement", a-t-il déclaré. (Phil Stewart; Danielle Rouquié pour le service français)