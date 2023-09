Le ministère américain du commerce a publié vendredi des règles définitives visant à empêcher la Chine et d'autres pays considérés comme posant des problèmes de sécurité nationale aux États-Unis d'utiliser les subventions accordées à la fabrication de semi-conducteurs.

Cette réglementation constitue le dernier obstacle avant que l'administration Biden puisse commencer à octroyer 39 milliards de dollars de subventions pour la production de semi-conducteurs. La loi historique "Chips and Science" prévoit 52,7 milliards de dollars pour la production de semi-conducteurs, la recherche et le développement de la main-d'œuvre aux États-Unis.

Le règlement, proposé pour la première fois en mars, établit des "garde-fous" en empêchant les bénéficiaires de fonds américains d'investir dans l'expansion de la fabrication de semi-conducteurs dans des pays étrangers préoccupants tels que la Chine et la Russie, et en limitant les bénéficiaires de fonds d'incitation à s'engager dans des efforts conjoints de recherche ou de licence de technologie avec des entités étrangères préoccupantes.

En octobre 2022, le ministère a mis en place de nouveaux contrôles à l'exportation afin d'empêcher la Chine d'avoir accès à certaines puces semi-conductrices fabriquées avec du matériel américain, dans le but de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

"Nous devons absolument veiller à ce que pas un centime de ces mesures n'aide la Chine à prendre de l'avance sur nous", a déclaré mardi la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, devant le Congrès.

Si les bénéficiaires des fonds enfreignent les restrictions, le ministère du commerce peut récupérer les subventions fédérales.

Mme Raimondo a déclaré au Congrès qu'elle travaillait aussi vite que possible pour que les subventions soient approuvées.

"Je ressens la pression", a déclaré Mme Raimondo. "Nous sommes en retard, mais il est plus important que nous fassions ce qu'il faut. Et s'il nous faut un mois ou quelques semaines de plus pour y parvenir, je le défendrai parce que c'est nécessaire.

Le règlement interdit aux bénéficiaires de fonds d'accroître de manière significative la capacité de fabrication de semi-conducteurs dans les pays étrangers concernés pendant dix ans. Il limite également les bénéficiaires à certains efforts conjoints de recherche ou de licence de technologie avec des entités étrangères concernées, mais autorise les normes internationales, les licences de brevet et l'utilisation de services de fonderie et d'emballage.

Les règles finales interdisent l'expansion matérielle de la capacité de fabrication de semi-conducteurs pour les installations de pointe et avancées dans les pays étrangers concernés pendant 10 ans. Elles précisent également que la production de plaquettes est incluse dans la fabrication de semi-conducteurs.

La règle finale lie l'expansion de la capacité de fabrication de semi-conducteurs à l'ajout d'une salle blanche ou d'un autre espace physique, définissant les expansions matérielles comme une augmentation de la capacité de production de plus de 5 %.

La règle interdit aux bénéficiaires d'ajouter de nouveaux espaces de salles blanches ou de nouvelles lignes de production qui ont pour effet d'augmenter la capacité de production d'une installation de plus de 10 %.

Le règlement classe également certains semi-conducteurs comme essentiels à la sécurité nationale, ce qui entraîne des restrictions plus strictes, notamment en ce qui concerne les puces de la génération actuelle de l'informatique quantique et les puces à nœuds matures, dans des environnements à forte intensité de rayonnement et pour d'autres capacités militaires spécialisées.