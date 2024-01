Les forces du Commandement central des États-Unis ont frappé samedi un missile antinavire houthi qui était dirigé vers le golfe d'Aden et prêt à être lancé, a annoncé l'armée américaine. Cette dernière série de frappes intervient quelques heures après que les États-Unis ont frappé trois autres missiles antinavires houthis.

"Les forces américaines ont déterminé que le missile représentait une menace pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région, et ont donc frappé et détruit le missile en état de légitime défense", a déclaré le Commandement central des États-Unis dans un communiqué publié sur le site X.

L'incident, le dernier en date dans le contexte des tensions croissantes en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qui ont perturbé le commerce mondial et fait craindre des goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement, a eu lieu vers 4 heures, heure du Yémen (1 heure GMT), a ajouté le Commandement central américain.

Quelques heures plus tôt, vendredi en fin de journée, les forces du Commandement central des États-Unis ont mené des frappes contre trois missiles antinavires des Houthis qui, selon elles, étaient dirigés vers le sud de la mer Rouge.

Depuis plusieurs semaines, les attaques menées par la milice Houthi, alliée à l'Iran, contre des navires en mer Rouge et autour de celle-ci ont ralenti les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe et alarmé les grandes puissances dans le cadre d'une escalade de la guerre à Gaza.

Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, affirment que leurs attaques sont menées en solidarité avec les Palestiniens attaqués par Israël à Gaza.

Depuis la semaine dernière, les États-Unis lancent des frappes sur des cibles houthies au Yémen et, cette semaine, ils ont réinscrit la milice sur la liste des groupes "terroristes".

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les frappes aériennes se poursuivraient, tout en reconnaissant qu'elles n'arrêteraient peut-être pas les attaques des Houthis.

La confrontation risque d'étendre le conflit au-delà de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, où le ministère de la santé local indique que plus de 24 000 personnes - soit plus de 1 % des 2,3 millions d'habitants de Gaza - ont été tuées lors de l'assaut israélien.

Israël a lancé son offensive à la suite des attaques menées le 7 octobre contre Israël par le groupe islamiste palestinien, qui auraient fait 1 200 morts selon les autorités israéliennes.

Les frappes de samedi étaient les cinquièmes effectuées la semaine dernière par les États-Unis contre des lanceurs de missiles houthis prêts à lancer des attaques.

Les Houthis ont lancé jeudi en fin de journée deux missiles balistiques antinavires en direction d'un navire-citerne appartenant aux États-Unis. Ces missiles ont touché l'eau à proximité du navire, mais n'ont pas fait de blessés ni de dégâts, selon l'armée américaine.