L'administration du président Joe Biden a annoncé mardi qu'elle avait délimité une zone de près de 10 millions d'acres dans le golfe du Maine pour le développement potentiel de l'énergie éolienne en mer, ce qui constitue une étape importante vers l'expansion de cette industrie dans le nord de la Nouvelle-Angleterre.

Cette annonce est la dernière étape en date du plan gouvernemental visant à installer des éoliennes le long de toutes les côtes américaines afin de remplacer les combustibles fossiles pour la production d'électricité et de lutter contre le changement climatique.

Dans un communiqué, le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique a indiqué qu'il lancerait une période de 45 jours pour recueillir les commentaires du public sur la zone, qui se trouve au large des côtes du Massachusetts, du New Hampshire et du Maine.

La "zone d'appel" finale a été identifiée après consultation des tribus, des États, du ministère de la défense, des industries de la pêche et du transport maritime et du public. Elle est près de 30 % plus petite que la zone identifiée par le BOEM dans une première "demande d'intérêt" l'année dernière.

Une zone maritime revendiquée à la fois par le Canada et les États-Unis et une zone située à l'intérieur du Georges Bank, un banc de pêche qui sépare le golfe du Maine de l'océan Atlantique, ont toutes deux été retirées de la liste.

En fonction des informations qu'il recevra, le BOEM réduira probablement la zone en "zones d'énergie éolienne" qui seront identifiées plus tard dans l'année. Après avoir recueilli les commentaires du public, l'agence pourra décider de procéder à la location de terres dans ces zones.

Selon le BOEM, des sociétés énergétiques telles qu'Avangrid Inc, basée à Orange (Connecticut), TotalEnergies SE (France) et RWE AG (Allemagne) ont manifesté leur intérêt pour le développement de l'énergie éolienne en mer dans le golfe du Maine.

Les éoliennes qui flottent à la surface de l'océan, une technologie émergente, seraient nécessaires pour les projets dans le golfe du Maine, car la profondeur de l'eau empêche l'utilisation d'équipements fixes standard.

L'année dernière, l'administration s'est fixé pour objectif d'alimenter 5 millions de foyers en énergie éolienne offshore flottante d'ici à 2035.