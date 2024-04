Le ministère américain des transports finalise ce mardi de nouvelles règles qui exigent la divulgation des frais de transport aérien et imposent des remboursements en cas de retard de bagages ou de services inopérants tels que le Wi-Fi à bord.

Ces règles, dont l'élaboration a duré près de trois ans, obligeront les compagnies aériennes et les agents de billetterie à informer les consommateurs en amont des frais de bagages ou de modification et d'annulation. Selon le ministère, les consommateurs devraient économiser 543 millions de dollars par an sur les frais excédentaires des compagnies aériennes.

Les nouvelles règles imposent aux compagnies aériennes et aux agents de billetterie de divulguer les frais de service supplémentaires en même temps que le tarif complet, dès que les informations sur le tarif et les horaires sont affichées en ligne.

Le gouvernement exigera également des compagnies aériennes qu'elles remboursent les frais de bagages si ceux-ci ne sont pas livrés dans les 12 heures suivant l'arrivée des vols intérieurs ou dans les 15 à 30 heures suivant l'arrivée des vols internationaux, ainsi que pour les services qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas fournis. Les compagnies aériennes doivent procéder rapidement et automatiquement à des remboursements en cas d'annulation de vols.

"Les compagnies aériennes devraient se faire concurrence pour s'assurer la clientèle des passagers, et non pas pour savoir qui peut facturer le plus de frais surprises", a déclaré Pete Buttigieg, secrétaire d'État américain aux transports.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principaux transporteurs, a déclaré que les compagnies aériennes "offrent de la transparence et un vaste choix aux consommateurs, de la première recherche à l'atterrissage". Les compagnies aériennes américaines s'engagent à fournir un service de la plus haute qualité, ce qui implique la clarté des prix, des frais et des conditions d'achat des billets.

En mai, le président Joe Biden a déclaré que l'USDOT était en train de rédiger de nouvelles règles pour obliger les compagnies aériennes à dédommager les passagers en espèces en cas de retards ou d'annulations de vols importants lorsque les transporteurs en sont responsables. Mais près d'un an plus tard, l'USDOT n'a toujours pas publié de proposition officielle.

Les compagnies aériennes seront tenues d'expliquer leur politique en matière de frais avant l'achat d'un billet et de partager les prix et les politiques en matière de frais avec d'autres compagnies qui affichent des tarifs.

En vertu des nouvelles règles, les compagnies aériennes devront indiquer aux consommateurs que les sièges sont garantis et que les passagers n'ont pas à payer de frais de sélection de siège. Les transporteurs n'ont pas le droit d'annoncer des réductions promotionnelles qui n'incluent pas les frais obligatoires imposés par le transporteur.

Le mois dernier, une commission sénatoriale américaine a déclaré qu'elle intensifiait son enquête sur les milliards de dollars de frais annuels des compagnies aériennes, notant qu'entre 2018 et 2022, le revenu total des principales compagnies aériennes américaines provenant des frais de bagages est passé de 4,9 milliards de dollars à 6,8 milliards de dollars.