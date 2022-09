Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions sur les exportations de pétrole iranien ; ils visent les entreprises chinoises

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à des sociétés qu'ils accusent d'être impliquées dans le commerce pétrochimique et pétrolier de l'Iran, dont certaines basées en Chine et en Inde, faisant ainsi pression sur Téhéran alors qu'il cherche à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que Washington a désigné deux sociétés basées en Chine, Zhonggu Storage and Transportation Co Ltd et WS Shipping Co Ltd, dans le cadre de tentatives visant à contrecarrer l'évasion des sanctions sur la vente de produits pétroliers et pétrochimiques iraniens.

Blinken a accusé Zhonggu Storage and Transportation Co Ltd d'exploiter une installation commerciale de stockage de pétrole brut iranien et WS Shipping Co Ltd d'être gestionnaire d'un navire ayant transporté des produits pétroliers iraniens.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les deux sociétés pour un commentaire.

Le département du Trésor américain a également imposé des sanctions à un réseau de sociétés impliquées dans ce qu'il a appelé la vente de produits pétrochimiques et pétroliers iraniens d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars en Asie du Sud et de l'Est.

L'action a visé des courtiers iraniens et des sociétés écrans aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et en Inde, a déclaré le Trésor dans un communiqué distinct.

La mission iranienne auprès des Nations Unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Washington s'en prend de plus en plus aux entreprises chinoises pour l'exportation de produits pétrochimiques iraniens alors que les perspectives de relance du pacte nucléaire s'amenuisent. Les pourparlers indirects sur l'accord, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), ont été interrompus.

"Tant que l'Iran refusera un retour mutuel à la mise en œuvre complète du Plan d'action global conjoint, les États-Unis continueront à appliquer leurs sanctions sur la vente de produits pétroliers et pétrochimiques iraniens", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans le communiqué.

L'accord de 2015 limitait l'activité d'enrichissement d'uranium de l'Iran afin de rendre plus difficile pour Téhéran de développer des armes nucléaires, en échange de la levée des sanctions internationales.

Mais le président américain de l'époque, Donald Trump, a abandonné l'accord en 2018, estimant qu'il ne faisait pas assez pour freiner les activités nucléaires, le programme de missiles balistiques et l'influence régionale de l'Iran, et a réimposé des sanctions qui ont paralysé l'économie iranienne.

Washington a prévenu qu'il continuerait à accélérer l'application des sanctions sur les ventes de pétrole et de produits pétrochimiques de l'Iran tant que Téhéran continuera à accélérer son programme nucléaire.

"Ces mesures d'application se poursuivront régulièrement, dans le but de restreindre sévèrement les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens", a déclaré M. Blinken.

Toute personne impliquée dans de telles ventes et transactions doit cesser immédiatement si elle souhaite éviter d'être soumise aux sanctions américaines, a-t-il ajouté. (Reportage de Daphne Psaledakis et Steve Holland ; montage de Grant McCool)