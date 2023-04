Les États-Unis imposent des contrôles à l'exportation aux entreprises qui soutiennent l'armée russe

Le ministère américain du commerce a annoncé mercredi qu'il imposait des contrôles à l'exportation à plus d'une vingtaine d'entreprises en Chine, en Turquie et dans d'autres pays pour avoir soutenu les industries militaires et de défense de la Russie.

Au total, 28 entités ont été ajoutées à la liste des entités américaines, ce qui signifie qu'il est interdit aux fournisseurs d'expédier des technologies américaines aux entreprises figurant sur cette liste, à moins qu'ils ne puissent obtenir une licence difficile à obtenir auprès du ministère du commerce. Cinq entités chinoises, deux sociétés russes et deux sociétés turques ont été citées pour avoir tenté de se soustraire aux contrôles à l'exportation et avoir acquis, ou tenté d'acquérir, des articles d'origine américaine destinés à soutenir l'armée russe. Les sociétés chinoises citées sont STK Electronics, Wynn Electronics Co, ETC Electronics Ltd, Avtex Semiconductor Limited, Yongli Electronic Components et Newsuntech Electronics Limited. Ces sociétés n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat et n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. D'autres sociétés sont ajoutées pour avoir coordonné des vols, aidé au transfert de drones iraniens, de personnel et d'équipements connexes de l'Iran vers la Russie, tandis que 16 sociétés ont été ciblées pour avoir recherché des articles pour le compte de Russes déjà désignés sur la liste des drapeaux rouges ou visés par des sanctions du Trésor américain. Parmi ces entreprises, sept se trouvent en Chine. Les États-Unis ont imposé de nouvelles restrictions à la Russie à partir du début de l'année 2022, après son invasion de l'Ukraine. Depuis février 2022, le département du commerce a ajouté environ 400 entités à la liste en rapport avec la Russie. Selon le ministère, l'industrie russe de la défense a été touchée par une "pénurie de technologies". "Les contrôles à l'exportation ont entravé la capacité de la Russie à entretenir, réparer et réapprovisionner son armement", a déclaré le ministère en février. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une "campagne de répression de l'évasion des pays tiers" menée en coordination avec les départements d'État et du Trésor afin d'empêcher la Russie d'accéder à la technologie américaine par l'intermédiaire d'autres pays. Les autres entreprises citées sont basées à Singapour, en Espagne, en Syrie, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Ouzbékistan. "Les États-Unis agissent avec rapidité et coordination en réponse à la violation flagrante du droit international par M. Poutine", a déclaré Don Graves, secrétaire adjoint au commerce, en faisant référence au président russe.