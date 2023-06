Les États-Unis imposent des sanctions à des cibles iraniennes et chinoises en raison des programmes militaires et de missiles de Téhéran

Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à plus d'une douzaine de personnes et d'entités en Iran, en Chine et à Hong Kong, accusant le réseau d'approvisionnement de soutenir les programmes militaires et de missiles de l'Iran, alors que Washington accroît la pression sur Téhéran.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré que le réseau avait effectué des transactions et facilité l'acquisition de pièces et de technologies sensibles et essentielles pour des acteurs clés du développement des missiles balistiques iraniens, notamment le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, qui fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis. L'attaché de défense de l'Iran à Pékin, Davoud Damghani, fait partie des personnes frappées par les sanctions. Le Trésor l'accuse d'avoir coordonné des achats de matériel militaire en Chine pour des utilisateurs finaux iraniens. "Les États-Unis continueront à cibler les réseaux d'approvisionnement transnationaux illicites qui soutiennent secrètement la production de missiles balistiques et d'autres programmes militaires de l'Iran", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans le communiqué.