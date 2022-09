Les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran après une cyberattaque en Albanie

WASHINGTON, 9 septembre (Reuters) - Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à l'encontre du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité et au ministre, les accusant d'être liés à une cyberattaque menée en juillet contre l'Albanie et de viser également les Etats-Unis et leurs alliés.

Cette décision intervient après que l'Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran mercredi dernier à la suite d'une attaque informatique en juillet contre des sites gouvernementaux, qu'elle a imputée à l'Iran.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain affirme que le ministère du Renseignement et de la Sécurité dirige plusieurs réseaux de pirates informatiques.

Le ministère a déjà été la cible de sanctions par le passé. (Reportage Daphne Psaledakis et Chris Bing, version française Tristan Chabba, édité par Sophie Louet)