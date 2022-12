Les États-Unis imposent des sanctions au fils du président du Zimbabwe avant le sommet de l'Afrique

Cette mesure intervient la veille du début du Sommet des dirigeants américains et africains à Washington, au cours duquel le président américain Joe Biden rencontrera les présidents des pays africains.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré que la décision de lundi imposait des sanctions à quatre ressortissants zimbabwéens et à deux entités qu'il accusait d'être liés à l'homme d'affaires Kudakwashe Tagwirei, qui a été désigné par Washington en 2020 pour avoir fourni un soutien aux dirigeants du Zimbabwe.

Le Trésor a accusé M. Tagwirei d'avoir utilisé ses relations avec les dirigeants du Zimbabwe pour obtenir des contrats d'État et bénéficier d'un accès privilégié à des devises fortes, notamment des dollars américains, et d'avoir fourni en retour des articles, notamment des voitures coûteuses, à de hauts responsables du pays.

"Depuis le départ de l'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe en 2017, M. Tagwirei a utilisé une combinaison de transactions commerciales opaques et sa relation permanente avec le président Mnangagwa pour faire croître son empire commercial de façon spectaculaire et rafler des millions de dollars américains", peut-on lire dans la déclaration.

Washington a déclaré lundi que Emmerson Mnangagwa Jr, le fils du président, était en charge des intérêts commerciaux du président liés à Tagwirei.

Le président est également sous le coup de sanctions américaines.

Ont également été frappés de sanctions Sandra Mpunga, Nqobile Magwizi, Fossil Agro, Fossil Contracting et Obey Chimuka, pour leurs liens avec Tagwirei et sa société, Sakunda Holdings.

L'ambassade du Zimbabwe à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Nous exhortons le gouvernement zimbabwéen à prendre des mesures significatives pour créer un Zimbabwe pacifique, prospère et politiquement dynamique, et à s'attaquer aux causes profondes de nombreux maux du Zimbabwe : les élites corrompues et leur abus des institutions du pays pour leur bénéfice personnel", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et des renseignements financiers, dans le communiqué.

La décision de lundi gèle tous les avoirs américains des personnes désignées et interdit généralement aux Américains de traiter avec elles.