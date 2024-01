Les États-Unis ont imposé des sanctions lundi aux échanges financiers affiliés au Hamas à Gaza, à une compagnie aérienne irakienne et aux soutiens des milices liées à l'Iran en Irak, les accusant tous de travailler avec la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC-QF), une unité d'élite de l'armée et du renseignement iraniens.

Le Trésor américain a indiqué qu'il avait imposé des sanctions aux réseaux financiers affiliés au Hamas à Gaza et en particulier aux facilitateurs financiers qui ont joué un rôle clé dans le transfert de fonds, y compris de crypto-monnaie, de la Force Qods au Hamas, qui a perpétré les attaques du 7 octobre contre Israël, et au Jihad islamique palestinien (PIJ), un autre groupe militant palestinien.

En sanctionnant ces cibles et d'autres, le gouvernement américain tente de sévir contre une multitude de mandataires soutenus par l'Iran qui ont mené des attaques contre des intérêts israéliens, américains et autres depuis Gaza, l'Irak, le Liban, la Syrie et le Yémen.

Le Trésor a notamment déclaré avoir imposé des sanctions à la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et à son directeur général pour avoir aidé la Force Qods et ses groupes mandataires en Irak, en Syrie et au Liban. Il a également sanctionné trois dirigeants et sympathisants des Kataeb Hezbollah, l'une des principales milices de la Force Qods liées à l'Iran en Irak.

Fly Baghdad n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ces mesures, prises de concert avec celles de la Grande-Bretagne et de l'Australie, ont pour effet de bloquer tous les avoirs américains des personnes désignées. En règle générale, la réglementation américaine interdit aux particuliers et aux entreprises des États-Unis d'effectuer des transactions portant sur les biens des personnes désignées. Les autres personnes qui effectuent certaines transactions avec des entités sanctionnées risquent d'être elles-mêmes sanctionnées ou de faire l'objet d'autres "mesures d'application", a déclaré le Trésor.