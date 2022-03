Dans des documents déposés auprès du tribunal fédéral de Manhattan, le ministère de la Justice a déclaré que John Barksdale avait menti sur la valeur et la rentabilité des actifs miniers d'Ormeus Coin, notamment sur le fait que la pièce était soutenue par une opération minière de 250 millions de dollars générant plus de 5 millions de dollars de revenus mensuels.

Barksdale et sa sœur JonAtina Barksdale ont été accusés séparément par la Securities and Exchange Commission d'avoir proposé frauduleusement des offres non enregistrées d'Ormeus Coin.

La SEC a déclaré que les Barksdale depuis 2017 ont collecté 124 millions de dollars auprès de plus de 20 000 investisseurs par le biais de leur société de marketing multi-niveaux Ormeus Global SA, et ont dépensé des millions de dollars en voyages, en immobilier et autres dépenses personnelles.

Les autorités ont déclaré que les frères et sœurs ont fait la promotion d'Ormeus Coin par le biais de tournées de présentation et de médias sociaux, ainsi que d'un jumbotron de Times Square à Manhattan proclamant : "Une ferme d'extraction de cryptomonnaies de 250 millions de dollars révélée par un audit juridique d'Ormeus Coin."

Les Barksdale "ont agi comme des vendeurs d'huile de serpent des temps modernes" en trompant les investisseurs, a déclaré Melissa Hodgman, directrice associée de la division de l'application de la SEC, dans un communiqué.

Les avocats des Barksdale n'ont pas pu être identifiés immédiatement.

John Barksdale a été arrêté et risque jusqu'à 65 ans de prison pour fraude en matière de valeurs mobilières, fraude électronique et conspiration, selon le ministère de la Justice.

Les deux accusés sont des citoyens américains, John Barksdale, 41 ans, ayant vécu en Thaïlande et JonAtina Barksdale, 45 ans, à Hong Kong, a indiqué la SEC.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a qualifié le secteur des cryptomonnaies de "Far West" de la finance et souhaite que les bourses de cryptomonnaies soient enregistrées auprès de la SEC.

La Maison-Blanche a envisagé d'étendre la surveillance du marché des cryptomonnaies, en partie pour lutter contre les rançongiciels et d'autres formes de cybercriminalité.

Le président Joe Biden devrait demander cette semaine au ministère de la Justice et à d'autres agences fédérales d'étudier les ramifications possibles de la création d'une monnaie numérique de banque centrale américaine, a déclaré une personne au fait de la question.

Les affaires sont U.S. v. Barksdale, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 21-cr-00684 ; et SEC v. Barksdale et al dans la même cour, No. 22-01933.