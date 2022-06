Les États-Unis inculpent trois personnes, dont un volontaire de Oath Keepers, pour leur rôle dans l'attaque du Capitole.

Le ministère de la Justice a déclaré que Leslie Gray, 56 ans, Traci Isaacs, 52 ans, et son mari, Luis Hallon, 67 ans, de St. Cloud, Floride, ont tous été arrêtés mercredi.

Gray est accusée de désordre civil et d'obstruction à une procédure officielle et d'autres délits, tandis que Isaacs est accusée de destruction de documents et d'autres délits moins graves, tandis que Hallon est accusé de plusieurs délits.

Tous trois sont accusés d'être entrés illégalement dans le Capitole le 6 janvier 2021.

Isaacs, qui est ambulancier, aurait soumis une demande auprès des Oath Keepers pour offrir bénévolement ses services médicaux.

Un certain nombre de membres du groupe, y compris son chef Stewart Rhodes, doivent être jugés plus tard cette année pour des accusations de conspiration séditieuse en rapport avec l'émeute au Capitole des États-Unis.

Les procureurs affirment que Isaacs a ensuite supprimé les messages texte échangés le 6 janvier, mais le FBI a pu en récupérer certains. Dans un message, elle a dit à quelqu'un : "Efface tout ce que je t'ai envoyé s'il te plaît. Les fédéraux s'en prennent durement aux gens".

Plus de 840 personnes ont été accusées d'avoir pris part à l'émeute du Capitole au cours de laquelle des partisans du président républicain de l'époque, Donald Trump, ont tenté d'empêcher la certification officielle par le Congrès de sa défaite électorale en 2020 face au démocrate Joe Biden, attaquant la police et envoyant les législateurs se mettre en sécurité.

Trump a affirmé à tort qu'il avait perdu en raison d'une fraude électorale généralisée.