Les États-Unis inculpent un ex-employé d'OpenSea dans la première affaire de délit d'initié de NFT

Les procureurs américains de Manhattan ont inculpé mercredi un ancien chef de produit d'OpenSea, la plus grande place de marché en ligne pour les jetons non fongibles, pour délit d'initié, la première affaire de ce type concernant des actifs numériques.

Nathaniel Chastain, 31 ans, de Manhattan, a été accusé d'avoir secrètement acheté 45 NFT à 11 occasions distinctes sur la base d'informations confidentielles selon lesquelles ces jetons, ou d'autres du même créateur, seraient bientôt présentés sur la page d'accueil d'OpenSea.

Les procureurs ont déclaré que Chastain a vendu ses NFTs avec un bénéfice peu de temps après qu'ils aient été mis en vedette, généralement deux à cinq fois ce qu'il a payé.

Ils ont déclaré que dans un cas, Chastain a plus que quadruplé son argent en achetant le NFT "Spectre d'une théorie de la Ramenfication" le 14 septembre 2021, et en le vendant tôt le lendemain matin peu après qu'il ait été mis en vedette.

Les procureurs ont déclaré que le stratagème s'est déroulé de juin à septembre 2021, date à laquelle Chastain était responsable de la sélection des NFT à mettre en vedette, et qu'il a effectué des transactions par le biais de portefeuilles et de comptes de monnaie numérique anonymes chez OpenSea.

"Les NFTs sont peut-être nouveaux, mais ce type de schéma criminel ne l'est pas", a déclaré dans un communiqué le procureur américain Damian Williams à Manhattan. "Les accusations d'aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à éradiquer les délits d'initiés - qu'ils se produisent sur le marché boursier ou sur la blockchain."

Chastain a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacun étant passible d'une peine de prison maximale de 20 ans. Un avocat de Chastain n'a pas pu être identifié immédiatement.

"Lorsque nous avons appris le comportement de Nate, nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l'entreprise", a déclaré OpenSea dans un communiqué. "Son comportement était en violation de nos politiques d'employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux."