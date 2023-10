Le département d'État a déclaré mardi que les États-Unis respectaient le droit à la liberté d'expression et de réunion des individus lorsqu'il a été interrogé sur les factions américaines du mouvement en faveur d'un État sikh séparatiste qui frustre l'Inde depuis longtemps.

Le gouvernement indien s'est plaint de la présence de groupes séparatistes sikhs en dehors de l'Inde, notamment au Canada. Ces groupes ont maintenu en vie le mouvement pour le Khalistan, c'est-à-dire la revendication d'un État sikh indépendant qui serait créé à partir de l'Inde.

L'un de ces groupes, Sikhs for Justice, est basé aux États-Unis et organise un "référendum sur le Khalistan" non officiel.

"Nous n'allons donc pas commenter ce référendum officieux", a déclaré un porte-parole du département d'État américain.

"Ce que je dirai, c'est que, d'une manière générale, les individus ont le droit à la liberté d'expression, le droit de se réunir pacifiquement aux États-Unis, ce qui est conforme aux protections du premier amendement, et le respect, bien sûr, de toutes les réglementations fédérales et locales appropriées.

La revendication d'un État sikh indépendant s'est surtout manifestée en Inde lors d'une violente insurrection dans les années 1980 et 1990, qui a paralysé l'État du Pendjab. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes.

Le mouvement est considéré comme une menace pour la sécurité par l'Inde. Les militants sikhs ont été tenus pour responsables de l'attentat à la bombe perpétré en 1985 contre un Boeing 747 d'Air India reliant le Canada à l'Inde, au cours duquel les 329 personnes à bord ont été tuées.

Le Premier ministre indien Indira Gandhi a été assassiné en 1984 par deux gardes du corps sikhs après avoir autorisé l'assaut du temple sikh le plus sacré, dans le but de débusquer les séparatistes.

La cause n'a pratiquement aucun soutien en Inde à l'heure actuelle et a été écrasée à l'intérieur du pays par le gouvernement dans les années 1990.

Le mois dernier, le Canada a affirmé que l'Inde pourrait être impliquée dans l'assassinat du citoyen canadien et séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar, que New Delhi a qualifié de "terroriste". L'Inde nie toute implication dans ce meurtre.