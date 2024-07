Les États-Unis ont invité l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide à participer à des pourparlers de cessez-le-feu sous la médiation des États-Unis à partir du 14 août en Suisse, a déclaré mardi le secrétaire d'État Antony Blinken.

L'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et les Nations unies participeront à ces pourparlers en tant qu'observateurs, a indiqué M. Blinken dans un communiqué. L'Arabie saoudite sera l'hôte conjoint des discussions, a-t-il ajouté.

"L'ampleur de la mort, de la souffrance et de la destruction au Soudan est dévastatrice. Ce conflit insensé doit cesser", a déclaré M. Blinken, appelant les forces armées soudanaises (SAF) et les forces de soutien rapide (RSF) à participer aux pourparlers et à les aborder de manière constructive.

La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, a forcé près de 10 millions de personnes à quitter leur foyer, a déclenché des alertes à la famine et des vagues de violence à caractère ethnique imputées en grande partie aux forces de soutien rapide.

Les pourparlers entre l'armée et les forces de sécurité soudanaises, parrainés par les États-Unis et l'Arabie saoudite, ont été interrompus à la fin de l'année dernière à Djedda.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré aux journalistes mardi que l'objectif des discussions en Suisse était de s'appuyer sur les travaux de Djedda et d'essayer de faire passer les pourparlers à la phase suivante.

"Nous voulons simplement ramener les parties à la table des négociations, et ce que nous avons déterminé, c'est que réunir les parties, les trois pays hôtes et les observateurs est la meilleure chance que nous ayons actuellement d'obtenir la cessation de la violence à l'échelle nationale", a déclaré M. Miller.