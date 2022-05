Les États-Unis invitent les dirigeants du Pacifique à la Maison Blanche et renforcent leurs liens diplomatiques.

Le message de M. Campbell, exposé lors d'un sommet d'affaires entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, intervient dans un contexte de préoccupations croissantes quant aux implications sécuritaires de la présence croissante de la Chine dans la région, soulignées par un pacte que Pékin a signé avec les îles Salomon le mois dernier.

S'exprimant lors d'un appel depuis Washington DC, M. Campbell a déclaré aux participants du sommet d'Auckland qu'en plus d'accueillir les dirigeants des îles, les États-Unis avaient l'intention de renforcer les liens diplomatiques avec les pays du Pacifique qui n'avaient pas vu d'ambassadeurs ou d'engagement depuis des décennies.

"Pour que les États-Unis soient efficaces dans le Pacifique, nous devons faire plus, et nous devons faire plus dans les domaines qui comptent et qui sont importants pour les insulaires du Pacifique", a déclaré M. Campbell.

Il a déclaré que l'administration Biden travaillerait également avec U.S. AID et la nouvelle U.S. International Development Finance Corporation pour financer des projets dans la région, ainsi que pour restaurer le Peace Corps. dans une grande partie de la région.

M. Campbell a déclaré que les États-Unis augmenteraient également leur soutien à l'engagement multilatéral par le biais du Forum des îles du Pacifique.

La viabilité de ce dernier a été menacée l'année dernière, les pays micronésiens ayant entamé le processus de départ suite à un désaccord sur le leadership. Une décision finale sur leur départ a été reportée à plus tard cette année.

M. Campbell a déclaré que les États-Unis étaient plus optimistes quant à l'avenir du forum et qu'ils mettraient du personnel en place pour soutenir le forum à l'avenir.

Il a ajouté que, parallèlement à un engagement accru avec les pays du Pacifique, les États-Unis avaient l'intention de travailler plus intensément sur la coopération régionale avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays.

M. Campbell a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait par le passé été plus ambivalente à l'occasion dans certains domaines de la sécurité, mais qu'il ne pensait pas que ce serait le cas à l'avenir.

"Je pense que l'on comprend que les défis qui se présentent sur la scène mondiale ne sont pas si éloignés - ils sont plus proches et ont des implications directes", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, qui s'est exprimé plus tôt dans la journée lors de la conférence, a déclaré que le niveau d'affirmation et d'agression dans la région était en hausse, sans citer la source des tensions.

"Je ne considère pas que nous ayons un flanc exposé en ce qui concerne les arrangements de sécurité pour la Nouvelle-Zélande", a-t-elle déclaré. "Nous avons des partenariats et des relations solides et nous avons vu cet engagement croissant dans notre région."