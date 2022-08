Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon organisent un exercice de défense antimissile visant la Corée du Nord et la Chine.

C'est la première fois que les trois pays organisent de tels exercices depuis 2017, après que les relations entre Séoul et Tokyo ont atteint leur plus bas niveau depuis des années en 2019, sur fond de reprise des différends historiques remontant à l'occupation de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, un conservateur qui a pris ses fonctions en mai, a promis d'améliorer les relations avec le Japon et d'approfondir l'alliance américaine pour mieux dissuader la Corée du Nord, notamment en élargissant ou en reprenant les exercices conjoints.

L'exercice d'alerte aux missiles et de recherche et de suivi des missiles balistiques s'est déroulé du 8 au 14 août dans le cadre des exercices multinationaux Pacific Dragon et a démontré l'engagement des trois pays à répondre aux défis posés par la Corée du Nord, à protéger la sécurité commune et à soutenir l'ordre international fondé sur des règles, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Les participants ont partagé des informations de liaison de données tactiques conformément à un accord trilatéral de partage d'informations, précise le communiqué.

Les mesures de défense antimissile conjointes dirigées par les États-Unis ont été un point sensible pour la Chine, qui a exercé des représailles économiques contre la décision de la Corée du Sud, en 2016, d'accueillir une batterie militaire américaine THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Pékin affirme que le radar THAAD peut pénétrer son territoire et a demandé à Yoon d'honorer les assurances données par son prédécesseur de ne pas augmenter les déploiements du THAAD, de ne pas participer à un bouclier antimissile mondial dirigé par les États-Unis et de ne pas créer une alliance militaire trilatérale impliquant le Japon.

Yoon a déclaré que ces engagements ne représentent pas des accords formels et que Séoul n'est pas lié par eux.

Le ministère sud-coréen de la défense a également confirmé mardi que ses troupes reprendraient l'entraînement sur le terrain, longtemps suspendu, lors de leurs exercices militaires conjoints avec les États-Unis qui se tiendront du 22 août au 1er septembre.

Les deux parties ont réduit les exercices militaires combinés ces dernières années en raison de COVID-19 et des efforts visant à réduire les tensions avec le Nord, qui a accusé les exercices d'être une répétition d'invasion.