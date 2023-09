Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon s'inquiètent de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et ses homologues sud-coréen et japonais ont exprimé de "sérieuses inquiétudes" concernant les discussions sur la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, y compris un éventuel commerce d'armes, a déclaré samedi le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

M. Blinken, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa ont convenu de répondre fermement à tout acte menaçant la sécurité régionale en violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une brève réunion vendredi, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a effectué une visite d'une semaine en Russie la semaine dernière et a discuté de la coopération militaire avec le président russe Vladimir Poutine. Des responsables américains et sud-coréens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le sommet visait à permettre à la Russie d'acquérir des munitions auprès du Nord afin de compléter ses stocks qui s'amenuisent en vue de la guerre en Ukraine. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mercredi que si la Russie aidait la Corée du Nord à renforcer ses programmes d'armement en échange d'une aide pour sa guerre en Ukraine, il s'agirait d'une "provocation directe" et Séoul et ses alliés ne resteraient pas les bras croisés.