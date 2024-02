WASHINGTON, 2 février (Reuters) - Les États-Unis ont commencé vendredi à mener des frappes de représailles en Irak et en Syrie, ont déclaré trois responsables américains, après une attaque de drone en Jordanie qui a entraîné la mort de trois soldats américains et en a blessé une quarantaine d'autres.

Ces frappes seraient la première d'une série de mesures prises par l'administration du président Joe Biden en réponse à l'attaque menée contre ses troupes la semaine dernière, que les Etats-Unis ont imputée à des groupes soutenus par l'Iran.

Bien que les frappes américaines n'aient pas visé de sites en Iran, elles sont susceptibles d'accroître les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient.

Selon deux des responsables, qui ont requis l'anonymat, les frappes ont visé des installations en Irak et en Syrie liées aux Gardiens de la révolution iranienne et aux milices qu'ils soutiennent. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart ; version française Kate Entringer)