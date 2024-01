L'administration du président américain Joe Biden a annoncé vendredi qu'elle lançait les réformes les plus importantes en matière d'aide à la gestion des catastrophes depuis vingt ans, en raison de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, tels que les inondations et les incendies.

Les réformes de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) concernant ses politiques d'assistance fédérale et l'élargissement des avantages accordés aux survivants des catastrophes visent à réduire les formalités administratives qui, selon les victimes, rendent difficile l'accès aux ressources après une catastrophe.

"Nous sommes sur le point de procéder à la mise à jour la plus importante de l'assistance aux survivants de ces 20 dernières années, afin d'atteindre davantage de survivants et de leur apporter une aide plus rapide", a déclaré Deanne Criswell, administratrice de la FEMA, dans un communiqué.

La FEMA a indiqué que les réformes font suite aux commentaires des survivants de catastrophes. Elles sont conçues pour permettre à l'agence de mieux répondre aux menaces causées par le changement climatique, qui a provoqué l'année dernière plus d'inondations, d'incendies et d'autres catastrophes d'une valeur d'un milliard de dollars que jamais auparavant.

En 2023, les États-Unis ont connu un incendie de forêt à Maui, le plus meurtrier depuis plus d'un siècle, de graves inondations en Californie, deux tornades dans les États du centre du pays, une tempête hivernale dans le nord-est et l'ouragan Idalia.

Parmi les nouvelles mesures annoncées par la FEMA figure une modification de son programme de secours en espèces, qui permettra aux ménages de bénéficier d'un versement de 750 dollars, toutes catastrophes confondues, pour l'hébergement et l'évacuation, en complément d'autres aides en cas de catastrophe. Auparavant, le paiement était évalué en fonction de chaque catastrophe.

La FEMA a également créé une nouvelle prestation d'"aide au déplacement" afin de donner aux survivants éligibles qui ne peuvent pas retourner chez eux des fonds initiaux pour les aider jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de trouver un logement.

La FEMA apportera également des modifications pour aider les survivants qui sont sous-assurés en supprimant l'obligation de demander un prêt de la Small Business Administration (SBA) des États-Unis avant de pouvoir bénéficier de certains types d'aide financière, et facilitera l'accès aux prêts de réparation pour les maisons qui étaient auparavant inéligibles en raison de fuites et de dommages préexistants.

La FEMA a indiqué que ces changements prendront effet pour les nouvelles catastrophes déclarées le 22 mars 2024 ou après cette date.