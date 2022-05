Les États-Unis lancent un bureau pour lutter contre l'impact discriminatoire de la pollution

Lors d'une conférence de presse, le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice rétablirait l'utilisation de ce que l'on appelle les "projets environnementaux supplémentaires".

De tels projets sont parfois ajoutés comme condition dans les règlements civils, et ils exigent de l'entreprise fautive qu'elle aille au-delà du paiement d'une amende en acceptant de financer un projet qui aidera également à soutenir la communauté lésée et à réduire les risques pour la santé publique.

"Bien que les violations de nos lois environnementales puissent se produire n'importe où, les communautés de couleur, les communautés indigènes et les communautés à faible revenu subissent souvent le plus gros des dommages causés par les crimes environnementaux, la pollution et le changement climatique", a-t-il déclaré.

"Pendant trop longtemps, ces communautés ont été confrontées à des obstacles pour accéder à la justice qu'elles méritent."

Les violations peuvent inclure des polluants atmosphériques toxiques cancérigènes, une gestion inadéquate des eaux usées et des émissions nocives dans les écoles publiques, ont indiqué les responsables.

Mercredi, 55 groupes de défense de l'environnement ont envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès, faisant état d'un déclin des activités fédérales d'application des lois environnementales.

Dans cette lettre, ils exhortent le Congrès à approuver le candidat désigné par le président Joe Biden pour diriger le bureau d'application de l'Agence de protection de l'environnement, David Uhlmann, qui attend sa confirmation depuis plus d'un an.

Cynthia Ferguson, une avocate de la section de l'application des lois environnementales de la division de l'environnement et des ressources naturelles du ministère, dirigera le nouveau bureau.

Pendant le mandat du président Donald Trump, l'ancien chef de la division environnementale du département, Jeffrey Bossert Clark, a mis en œuvre des politiques controversées allant de la limitation des poursuites du département dans les affaires environnementales criminelles à l'interdiction des projets environnementaux supplémentaires dans les règlements civils.

La plupart de ces politiques ont depuis été annulées.