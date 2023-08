Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud condamnent les "actions dangereuses et agressives" de la Chine - déclaration du sommet

Aujourd'hui à 20:15 Partager

Les États-Unis ont convaincu le Japon et la Corée du Sud d'utiliser leur langage le plus ferme dans une déclaration commune pour condamner les "actions dangereuses et agressives" de la Chine en mer de Chine méridionale.

Dans une version sud-coréenne d'une déclaration commune du sommet de Camp David vue par Reuters, les trois pays se sont également engagés à se consulter rapidement et à coordonner leurs réponses aux défis régionaux, aux provocations et aux menaces affectant leurs intérêts communs.