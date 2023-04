Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud organisent des exercices de défense antimissile pour décourager la menace nord-coréenne

Aujourd'hui à 02:49 Partager

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont déclaré dans un communiqué commun avoir discuté de la régularisation des exercices de défense antimissile et anti-sous-marine afin de dissuader la Corée du Nord et de répondre à ses menaces nucléaires et de missiles.

L'annonce a été faite lors des 13e entretiens trilatéraux sur la défense qui se sont tenus vendredi à Washington D.C. pour échanger des évaluations de l'environnement de sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région au sens large, ainsi que pour se consulter sur les moyens concrets d'approfondir la coopération trilatérale en matière de sécurité, selon la déclaration conjointe. Les représentants des trois pays ont "exhorté la RPDC à cesser immédiatement toute activité déstabilisatrice" et "réaffirmé qu'un essai nucléaire de la RPDC, s'il avait lieu, entraînerait une réponse forte et résolue de la part de la communauté internationale", indique la déclaration, en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord. Cette déclaration fait suite à l'annonce par la Corée du Nord, vendredi, de l'essai d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, un développement destiné à "promouvoir radicalement" ses forces et qui, selon les experts, faciliterait les lancements de missiles avec peu d'avertissement.