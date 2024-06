Les ministres du commerce des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud se sont engagés mercredi à coopérer sur des questions stratégiques telles que la sécurité de l'intelligence artificielle (IA), le contrôle des exportations, l'énergie propre et les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs.

"Nous redoublons d'efforts pour travailler ensemble", a déclaré la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, au début de la réunion à Washington.

"Nous sommes tous les trois des économies de premier plan dans les domaines de la fabrication, des services, de la technologie et de l'innovation, et nous devons travailler ensemble dans l'intérêt non seulement de nos pays, mais aussi de la sûreté et de la sécurité du monde", a déclaré Mme Raimondo.

Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Ken Saito, et le ministre sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Ahn Duk-geun, se sont joints à elle lors de la réunion trilatérale inaugurale. Ces réunions ont été décidées par les dirigeants des deux pays lors d'un sommet qui s'est tenu en août à Camp David.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, les ministres ont déclaré qu'ils allaient "concentrer leurs efforts conjoints sur un ensemble de domaines stratégiques destinés à renforcer la sécurité et la prospérité de nos peuples et de la région indo-pacifique. Nous souhaitons donner la priorité à la coopération visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans des secteurs clés, notamment les semi-conducteurs et les batteries", ainsi qu'à la sécurité de l'intelligence artificielle, aux minéraux critiques, à la cybersécurité et à l'établissement de normes techniques.

M. Saito a déclaré que les trois parties "sont convenues de mettre en place une chaîne d'approvisionnement solide et fiable pour les matériaux stratégiques en collaborant avec des pays partageant les mêmes idées, notamment le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud, et en concevant un marché où les facteurs autres que le prix sont évalués de manière équitable".

Le mois dernier, le président Joe Biden s'est engagé à augmenter fortement les droits de douane sur les minéraux critiques en provenance de Chine, Washington souhaitant réduire la domination de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

En mars, un fonctionnaire du ministère du commerce a déclaré que les États-Unis demandaient à leurs alliés d'empêcher les entreprises nationales d'assurer l'entretien de certains outils de fabrication de puces pour les clients chinois, un élément clé des efforts déployés par les États-Unis pour entraver les capacités de fabrication de puces de la Chine.

"Nous espérons que la réunion des ministres de l'industrie de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon servira de base institutionnelle pour approfondir et développer la coopération industrielle entre les trois pays et pour répondre conjointement aux risques mondiaux", a déclaré M. Ahn. (Reportage de David Shepardson à Washington ; Reportage complémentaire de Sakura Murakami à Toyko et Joyce Lee à Séoul ; Rédaction de William Mallard)