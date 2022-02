Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et le Canada bloquent l'accès de la Russie à SWIFT

SWIFT est le principal réseau de paiements internationaux dans le monde.

HARRY BROADMAN, PRÉSIDENT DE LA PRATIQUE DES MARCHÉS ÉMERGENTS, BERKELEY RESEARCH GROUP, WASHINGTON, D.C.

"Les sanctions ont de nombreuses faiblesses, comme nous le savons par l'histoire. Plus elles peuvent être complètes, plus elles couvrent de domaines, plus vous augmentez la probabilité d'efficacité. Mais dans ce cas, il est difficile de comprendre ce qui motive le processus décisionnel de Poutine. Plus les sanctions sont nombreuses et plus la coalition de personnes qui les mettent en place est large, plus la probabilité de succès est élevée. Mais il n'y a pas de formule."

SERGEY ALEKSASHENKO, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE CENTRALE DE RUSSIE, WASHINGTON DC :

"Cela signifie qu'il va y avoir une catastrophe sur le marché des devises russes lundi. Je pense qu'ils vont arrêter les échanges et qu'ensuite le taux de change sera fixé à un niveau artificiel, comme à l'époque soviétique."

"C'est bien pire que [la crise financière russe de] 1991 parce qu'on ne sait pas très bien à quelles conditions tout cela peut être annulé. C'est une décision très forte, la plus forte qui puisse être prise et je considère qu'elle est absolument correcte."

ROSS DELSTON, AVOCAT AMÉRICAIN ET ANCIEN RÉGULATEUR BANCAIRE, ST LOUIS, MO :

"C'est la chose la plus proche d'une déclaration de guerre d'un point de vue financier. S'il y avait une véritable guerre chaude entre les États-Unis et la Russie, c'est le genre de sanctions auxquelles on pourrait s'attendre.

"Cela aura pour conséquence que la Russie sera considérée comme radioactive par les banques américaines et européennes, ce qui constituera à son tour un obstacle majeur au commerce avec la Russie."

JORDAN KAHN, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, ACM FUNDS, LOS ANGELES :

"Si nous parlons des effets sur le marché, je pense que cela va être perçu comme un négatif net ... les banques mondiales sont toutes interconnectées à un certain point et donc si cela provoque une ruée sur les banques russes, ou quelque chose comme ça, je pense que c'est une perception négative, combinée au fait que les États-Unis serrent la vis à la Russie en promulguant SWIFT.

"Nous avons déjà vu à la fin de la semaine dernière des cyberattaques... Je pense que les investisseurs pourraient s'inquiéter de nouvelles représailles de la part de la Russie : vont-ils essayer d'intensifier les choses là-bas ?

"Je pense donc que l'inquiétude va porter sur l'escalade de ces représailles. ... Cela pourrait être positif à plus long terme, car il s'agit d'une tentative de faire pression sur Poutine en vue d'une résolution. Mais à court terme, il semble que ce soit une sorte de négatif net."

"Il y a la perception et le sentiment, et puis il y a la réalité et les fondamentaux. Je ne pense pas qu'en fin de compte, lorsque les banques publieront leurs résultats, en particulier pour l'ensemble de l'année, je ne pense pas qu'il y aura une mention ou des charges qu'elles devront prendre en raison de cela, mais à court terme, sur le plan du sentiment et de la peur, je pense que les banques américaines pourraient être prises dans une certaine inquiétude : est-ce que cela a des effets d'entraînement sur le système bancaire mondial ?"

CLAY LOWERY, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE :

"Ces nouvelles sanctions, qui comprennent le retrait de plusieurs banques russes de SWIFT et la sanction de la banque centrale russe, sont susceptibles de causer de sérieux dommages à l'économie russe et à son système bancaire. Cela va très probablement exacerber les retraits bancaires et la dollarisation en cours, provoquant une forte vente et une ponction sur les réserves.

"L'un des plus grands impacts sur l'économie mondiale sera probablement sur le commerce. Bien que les détails sur la façon dont les nouvelles sanctions affectent l'énergie ne soient pas encore connus, nous savons que les sanctions contre sa banque centrale rendront plus difficile pour la Russie d'exporter de l'énergie et d'autres produits de base. En conséquence, nous pourrions assister à une flambée des prix des matières premières."

DENNIS DICK, RESPONSABLE DE LA STRUCTURE DES MARCHÉS ET TRADER POUR COMPTE PROPRE CHEZ BRIGHT TRADING LLC, LAS VEGAS :

"Je pense que le monde entier essaie de trouver un moyen de rectifier évidemment ou au moins d'arrêter ce qui se passe en Ukraine sans intervention physique.

"Toute action permettant d'éviter... l'envoi de troupes sera probablement considérée comme positive par la Bourse."

"Le pire est-il derrière nous pour Wall Bourse ? J'ai tendance à penser que oui."

"Je pense que tout ce que les États-Unis peuvent faire pour limiter les finances de Poutine sera considéré comme positif par la Bourse."

SONIA KOWAL, PRÉSIDENTE, ZEVIN ASSET MANAGEMENT, BOSTON

"Vous avez besoin d'un système bancaire qui fonctionne pour avoir une économie qui fonctionne. Cela va dans une certaine mesure miner l'économie russe."

EDWARD MOYA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, OANDA, NEW YORK :

"Cela va attirer des comparaisons avec ce qui est arrivé à l'Iran, et l'effet paralysant sur leur économie, et cela est plus susceptible de produire un choc majeur sur les marchés financiers mondiaux lorsque nous ouvrirons dimanche soir."

"Je pense que beaucoup de traders étaient en quelque sorte en train de se convaincre que les États-Unis et l'Europe n'adoptaient pas une position dure et qu'ils étaient vraiment concentrés sur la protection de la situation économique actuelle et qu'ils ne portaient pas vraiment un coup majeur au système financier. Cette action va être vraiment difficile à digérer et elle va vraiment toucher le nerf de beaucoup d'investisseurs... une grande partie du rebond que nous avons vu dans la deuxième moitié de la semaine dernière va être testée."

MICHAEL FARR, PDG ET FONDATEUR DE FARR, MILLER & WASHINGTON LLC :

"Les marchés sont à la recherche de surprises, et cela pourrait être une surprise qui n'est pas très bien prise si cela signifie un ralentissement du commerce international.

"Cette décision de retirer la Russie de SWIFT signifie qu'ils joignent le geste à la parole. Cela réduit la capacité de la Russie à effectuer des transactions dans le monde entier et coupe ses flux financiers de la plupart des pays, c'est donc une mesure sévère qui devrait retenir toute leur attention.

"Le problème sera l'inflation qui sera provoquée ici, et la mesure dans laquelle elle peut vraiment ralentir l'économie européenne. Cela pourrait créer des vents contraires si cela continue encore et encore."

PAUL MARQARDT, AVOCAT CHEZ DAVIS POLK, WASHINGTON DC :

"Se faire éjecter de SWIFT ne rend pas les transactions impossibles, mais les rend beaucoup plus difficiles - se faire éjecter de SWIFT augmenterait considérablement les coûts de transaction."

PHIL ORLANDO, CHIEF EQUITY MARKET STRATEGIST, FEDERATED HERMES, NEW YORK :

"Nous avons demandé aux États-Unis d'interdire la Russie de SWIFT et de sanctionner l'achat de pétrole et de gaz russes. Nous pouvons serrer la vis davantage. [Les investisseurs doivent s'attendre à ce que la Russie, si elle est acculée dans un coin économique, ait recours à une forme de cybersécurité contre ceux qui ont agi." Cela augmenterait la volatilité du marché, a-t-il ajouté.