Des responsables américains ont déclaré lundi qu'il y aurait des "conséquences plus sévères" pour les migrants qui franchissent illégalement la frontière mexicaine, alors que le président américain Joe Biden met fin aux restrictions du COVID, connues sous le nom de Titre 42, qui ont empêché de nombreux migrants de demander l'asile à la frontière américano-mexicaine au cours des trois dernières années.

Le nombre de migrants surpris en train de franchir illégalement la frontière depuis la fin de l'application du Titre 42 vendredi a fortement baissé par rapport aux chiffres élevés de la semaine dernière, a déclaré Blas Nunez-Neto, fonctionnaire du ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), lors d'un appel téléphonique avec des journalistes.

La baisse des arrestations s'explique par le fait que M. Biden a mis en œuvre une norme plus stricte en matière d'asile à la frontière et a ouvert de nouvelles voies légales pour les migrants à l'étranger, et que les pays situés plus au sud ont renforcé la sécurité de leurs frontières, a expliqué M. Nunez-Neto.

M. Nunez-Neto a déclaré que les migrants qui traversent illégalement "sont maintenant confrontés à des conséquences plus sévères à la frontière, y compris une interdiction d'entrer à nouveau pendant au moins cinq ans et la possibilité d'être poursuivis au pénal s'ils tentent à nouveau leur chance".

Certains agents chargés des demandes d'asile ont exprimé des inquiétudes quant à la rapidité de la mise en œuvre de la nouvelle norme en matière d'asile et ont déclaré qu'elle portait atteinte au droit de demander l'asile en vertu de la législation américaine et des traités internationaux, ainsi que des promesses faites par M. Biden lors de sa campagne électorale. Les défenseurs de l'immigration ont intenté un procès pour tenter d'arrêter la nouvelle réglementation.

La semaine dernière, certains migrants ont déclaré à Reuters qu'ils se précipitaient à la frontière pour tenter d'entrer dans le pays avant que les nouvelles règles en matière d'asile n'entrent en vigueur. Après la fin du Titre 42 à minuit jeudi, certains demandeurs d'asile ont déclaré que les autorités américaines leur avaient dit qu'ils ne pouvaient pas entrer tant qu'ils n'avaient pas demandé un rendez-vous sur une nouvelle application connue sous le nom de CBP One.

Les autorités frontalières américaines avaient prévenu depuis des mois que la fin des restrictions du titre 42, en place depuis mars 2020 au début de la pandémie de grippe aviaire, pourrait entraîner une augmentation des passages illégaux. Le titre 42 permettait aux autorités américaines d'expulser les migrants vers le Mexique ou d'autres pays sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

L'administration Biden a également élargi les voies légales permettant à un plus grand nombre de personnes d'entrer aux États-Unis sans traverser illégalement, y compris les rendez-vous CBP One et les demandes de libération conditionnelle humanitaire et de statut de réfugié disponibles à l'étranger.

Le nombre de migrants surpris en train de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique a baissé à une moyenne de 5 000 par jour depuis la fin du Titre 42, alors qu'il atteignait des sommets quotidiens de plus de 10 000 la semaine dernière, a déclaré Mme Nunez-Neto, tout en avertissant que la situation "est très fluctuante."

"Il s'agit d'une situation en constante évolution que nous suivons en temps utile", a-t-il déclaré.

"Nous traitons les personnes de manière sûre, ordonnée et humaine, et nous appliquons rapidement des sanctions à ceux qui n'ont pas de base légale pour rester aux États-Unis", a ajouté M. Nunez-Neto.

Le Mexique et le Guatemala ont renforcé les contrôles à leurs frontières méridionales avec du personnel militaire, tandis que le Panama et la Colombie se sont attaqués aux réseaux de passeurs, a indiqué M. Nunez-Neto.

Des milliers de migrants ont été expulsés depuis vendredi, a-t-il ajouté. En temps utile, 2 400 personnes ont été renvoyées au Mexique, dont des Cubains, des Nicaraguayens et des Vénézuéliens, que le Mexique a accepté de continuer à accueillir en tant qu'expulsés.

Le DHS n'a pas fourni les chiffres exacts concernant les non-Mexicains renvoyés au Mexique.

Les installations frontalières américaines qui accueillent les migrants ont été mises à rude épreuve la semaine dernière, avec plus de 28 000 personnes en garde à vue.

Ce chiffre a baissé à 22 000 samedi, a déclaré un haut fonctionnaire du DHS, qui a requis l'anonymat pour partager des données internes.

L'administration Biden a renforcé son personnel pour faciliter la transition à la frontière, notamment les employés des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) chargés d'évaluer les demandes d'asile.