Les États-Unis mettent en garde contre un éventuel essai nucléaire ou de missile nord-coréen lors du voyage de Biden en Asie

"Nous nous préparons à toutes les éventualités, y compris la possibilité qu'une telle provocation se produise pendant que nous sommes en Corée ou au Japon", a déclaré M. Sullivan lors d'un briefing à la Maison Blanche.

M. Sullivan a déclaré que les États-Unis se coordonnaient étroitement avec la Corée du Sud et le Japon sur cette question et qu'ils avaient également discuté de la Corée du Nord avec son homologue chinois Yang Jiechi lors d'un appel téléphonique mercredi.

"Nous avons indiqué en termes très clairs que nos renseignements reflètent une réelle possibilité qu'il y ait soit un nouvel essai de missile, y compris de missile à longue portée, soit un essai nucléaire, ou franchement les deux, dans les jours précédant, pendant ou après le voyage du président dans la région", a déclaré M. Sullivan.

Il a ajouté que les États-Unis étaient prêts à procéder à des ajustements à court et à long terme de leur dispositif militaire si nécessaire "pour s'assurer que nous fournissons à la fois une défense et une dissuasion à nos alliés dans la région et que nous répondons à toute provocation nord-coréenne".

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lors du même briefing que M. Biden ne se rendrait pas dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la Corée du Nord et la Corée du Sud lors de sa visite en Corée du Sud, qui commence vendredi.

La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que Biden envisageait un tel voyage.

"Il ne visitera pas la DMZ ... pas au cours de ce voyage", a déclaré Jean-Pierre.