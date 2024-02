L'administration Biden a mis en garde l'Iran contre une réaction "rapide et sévère" de la communauté internationale si Téhéran fournissait des missiles balistiques à la Russie, après que l'agence Reuters a rapporté en début de semaine que la République islamique avait expédié ces armes puissantes à Moscou.

Lors d'une conférence de presse virtuelle, le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que Washington n'avait pas encore reçu la confirmation que des missiles avaient été expédiés d'Iran en Russie.

Reuters a exclusivement rapporté mercredi que l'Iran avait fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques surface-surface, citant six sources, ce qui illustre l'approfondissement de la coopération militaire entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis.

"Dans ces articles de presse, les Iraniens indiquent clairement qu'ils expédieront des missiles balistiques à la Russie, et nous n'avons aucune raison de penser qu'ils ne le feront pas", a déclaré M. Kirby.

"Pour notre part, nous porterons cette question devant le Conseil de sécurité des Nations unies", a-t-il ajouté. "Nous mettrons en œuvre des sanctions supplémentaires contre l'Iran. Et nous coordonnerons d'autres options de réponse avec nos alliés et partenaires en Europe et ailleurs".

Trois sources iraniennes ont déclaré à Reuters que la fourniture par l'Iran d'environ 400 missiles comprenait de nombreux missiles de la famille des Fateh-110, des armes balistiques à courte portée, comme le Zolfaghar. Ce missile mobile sur route est capable de frapper des cibles à une distance comprise entre 300 et 700 km (186 miles et 435 miles), selon les experts.

Les livraisons ont commencé début janvier après qu'un accord a été finalisé lors de réunions à Téhéran et à Moscou à la fin de l'année dernière entre des responsables militaires et de sécurité iraniens et russes, a déclaré l'une des sources iraniennes.

Les drones Shahed de fabrication iranienne fournis à Moscou ont joué un rôle majeur dans les attaques russes contre les villes et les infrastructures ukrainiennes, mais la fourniture de missiles balistiques serait le signe d'une coopération encore plus profonde.

L'Iran a fourni à la Russie un nombre important de drones, de bombes aériennes guidées et de munitions d'artillerie, que la Russie a utilisés, dans une certaine mesure, pour attaquer l'Ukraine, a déclaré M. Kirby.

"En réponse au soutien continu de l'Iran à la guerre brutale menée par la Russie, nous imposerons des sanctions supplémentaires à l'Iran dans les prochains jours, et nous sommes prêts à aller plus loin si l'Iran vend des missiles balistiques à la Russie", a déclaré M. Kirby.

Les restrictions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'exportation par l'Iran de certains missiles, drones et autres technologies ont expiré en octobre. Toutefois, les États-Unis et l'Union européenne ont maintenu les sanctions sur le programme de missiles balistiques de l'Iran en raison des inquiétudes suscitées par les exportations d'armes vers ses mandataires au Moyen-Orient et vers la Russie.