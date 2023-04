Le Trésor américain a publié lundi une mise en garde à l'intention des entreprises américaines concernant d'éventuelles fraudes au plafonnement des prix du pétrole russe pour le pétrole brut exporté par l'oléoduc Sibérie orientale - Océan Pacifique (ESPO) et les ports de l'est de la Russie.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère a déclaré être au courant d'informations selon lesquelles l'ESPO et d'autres pétroles bruts exportés via des ports du Pacifique, tels que Kozmino, pourraient se négocier au-dessus du plafond de 60 dollars imposé à la Russie par les pays occidentaux, et que des entités américaines pourraient avoir fourni, sans le savoir, des services pour ces transactions.

Le groupe des sept pays, dont les États-Unis, et l'Union européenne ont plafonné les livraisons de pétrole brut de la Russie depuis la fin de l'année dernière, dans le cadre des sanctions imposées à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

"Ces prestataires de services américains peuvent ignorer qu'ils fournissent des services couverts impliquant du pétrole russe acheté à un prix supérieur au plafond, car les personnes non américaines impliquées dans les exportations peuvent avoir fourni des documents incomplets ou faux ou utilisé d'autres pratiques trompeuses", a déclaré l'OFAC dans l'avertissement, le premier de ce type concernant le plafonnement des prix.

Dans le cadre du système de plafonnement des prix, les entreprises des pays du G7 et de l'UE ne sont autorisées à fournir des services financiers tels que des services de transport, d'assurance et de financement pour le pétrole et les produits pétroliers russes que s'ils sont vendus à un prix supérieur au plafond.

L'OFAC a indiqué que certains pétroliers pourraient manipuler leur système d'identification automatique, une pratique connue sous le nom de "spoofing", pour dissimuler leurs escales à Kozmino ou dans d'autres ports. Cette pratique peut également masquer les transferts de navire à navire afin de dissimuler l'origine du pétrole russe.

L'Office a indiqué que les armateurs et autres prestataires de services peuvent utiliser les registres et les attestations des acteurs du marché pétrolier selon lesquels le pétrole russe qu'ils desservent a été acheté en dessous du plafond afin d'éviter les sanctions.

Les personnes ou les entreprises qui se soustraient au plafonnement des prix, l'évitent ou le violent peuvent faire l'objet de mesures d'application civiles ou pénales, a déclaré l'OFAC. Rapidan Energy Group, une société d'analyse de la politique énergétique, a déclaré que les sanctions pourraient inclure des amendes.

L'avertissement indique aux courtiers et négociants en matières premières que les coûts d'expédition, de fret et d'assurance ne sont pas inclus dans le plafonnement des prix, mais que le fait de ne pas détailler ces coûts peut être utilisé pour dissimuler des achats de pétrole russe dépassant le plafond. L'OFAC a également recommandé aux négociants de conserver les documents prouvant que le pétrole et les produits pétroliers russes ont été achetés à un prix égal ou inférieur au plafond.